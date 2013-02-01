Хабаровский край в 2012 году увеличил добычу золота на 24,4%, олова – на 54%

Хабаровский край в 2012 году увеличил добычу золота по сравнению с 2011 годом на 24,4%, до 18 тонн 056,3 кг. В том числе добыча рудного золота выросла на 29,1%, до 13 тонн 938,5 кг; рассыпного золота - на 10,9%, до 4 тонн 117,8 кг. Рост объемов производства золота обеспечен в результате выхода на проектную мощность по объемам переработки руды и добычи металла Албазинского горно-обогатительного комбината в муниципальном районе им. Полины Осипенко. Предприятием ООО "Ресурсы Албазино" добыто 5,6 тонны золота, что составляет 31% в общем объеме производства по краю.

Как сообщается в материалах управления недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края, в 2012 году стабилизировалось положение дел по добыче олова в крае, единственном регионе России где продолжается его добыча. В прошлом году добыто 280 тонн олова в концентрате, что на 54% превышает показатель 2011 года. При этом инвестор в лице инвестиционной компании "Русские Фонды" намерен вкладывать средства в развитие оловодобывающего производства в крае и в дальнейшем.

В конце 2012 года состоялся аукцион по передаче в пользование нового оловорудного месторождения "Соболиное" в Солнечном районе. Забайкальская горная компания (Москва), которая получила месторождение, приступит в следующем году к проектированию комбината.

Добыча платины в 2012 году сократилась на 0,1% и составила 3 тонны 769,2 кг при плане 3,5 тонны. Добыча серебра выросла на 57,9%, до 142 тонн 209,5 кг.

Кроме того, в 2012 году добыто 134,5 кг меди (в 2011 году добыча не велась).

В целом в развитие отрасли в Хабаровском крае в 2012 году инвестировано 8 млрд 970,2 млн рублей.

В 2013 году добычу драгоценных металлов планируется сохранить на достигнутом уровне.

В 2012 году было завершено строительство горно-металлургического комбината в г.Амурске мощностью до 5,5 тонн золота в год. Комбинат в настоящее время работает в режиме отладки технологических процессов.

В 2012 году также начато строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Белая Гора в Николаевском районе мощностью 1,5 млн тонн переработки руды с получением 3 тонн золота в год. Общий объем запланированных работ по строительству ГОКа выполнен на 51,3%.

В целом в развитие отрасли в Хабаровском крае в 2012 году инвестировано 8 млрд 970,2 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".