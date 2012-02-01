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Производство олова в Хабаровском крае в 2011 году выросло
01 Февраля 2012, 11:16 | Хабаровск
Производство олова в концентрате в Хабаровском крае в 2011 году выросло на 22,1% - до 182 тонн, сообщили "ЗР" в управлении недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края. План на 2012 год предполагает увеличение производства до 250 тонн.
По данным управления, добычу олова в крае ведут два предприятия - ОАО «Оловянная рудная компания» в Солнечном районе и ООО «Правоурмийское» в Верхнебуреинском районе. Оба предприятия принадлежат ЗАО «Русские фонды» (головная компания). Полученный концентрат отправляется на переработку в ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (НОК) - единственное в РФ профильное производство.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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