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Субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровска точному подсчету не поддаются
Более 30% субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае не функционируют по своим юридическим адресам. Об этом и других предварительных итогах «бизнес-переписи» шла речь на совете по предпринимательству при губернаторе края.
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за субъектами МСП проводилось весной 2011 года во всех российских регионах. По словам замруководителя Хабаровсккрайстата Любови СИВЦОВОЙ, целью исследования было детально рассмотреть нынешнее состояние бизнеса, т. е. спустя 10 лет после предыдущей «переписи».
По данным краевой статистики, в 2010 году в сфере малого и среднего бизнеса действовали 18,958 тыс. юридических лиц и 22,608 тыс. индивидуальных предпринимателей, что оказалось значительно меньше ожидаемых показателей. Суммарная выручка юрлиц за отчетный период составила 246,8 млрд руб., ИП – 57,4 млрд рублей.
- Наиболее тщательно статистическое наблюдение было проведено в Хабаровске. Благодаря поддержке органов местного самоуправления мы прошли ногами все 100% юридических адресов. Но даже при таком подходе нам удалось собрать данные лишь о 67% предприятий. Остальных мы просто не нашли по местам их регистрации, - рассказала Любовь Сивцова. – Если такая картина складывается по городу, то объективно оценить ситуацию в крае на сегодняшний день не представляется возможным.
Столь значительная доля несуществующих предприятий для многих участников заседания стала неожиданностью и вызвала определенные опасения.
- Получается, что налоговая нагрузка за последние 12 лет выросла втрое, оборот предприятий – тоже, а их количество, наоборот, уменьшилось. При этом власть в последние годы постоянно говорит о том, что бизнес в регионе активно развивается! – заявил председатель ДВОПП Евгений ШУЛЕПОВ.
- Согласно цифрам, мы потеряли тысячи предприятий. А значит, программа, которая была направлена на поддержку бизнеса, оказалась неэффективной. Основываясь на новых данных, необходимо срочно эту программу корректировать, - считает генеральный директор ООО «Алконост» Петр ДРОЖЧАНЫЙ.
Объясняя причину возникновения в региональном бизнесе такого количества «мертвых душ», председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ отметил, что многие предприятия, прекращая свою деятельность, предпочитают обходиться без сложной и дорогостоящей процедуры ликвидации. В итоге такие брошенные фирмы уже не действуют, но продолжают числиться на балансах и засорять реестры. Чтобы ликвидировать такие компании-невидимки, участниками совета было предложено организовать более тесное взаимодействие с налоговыми органами.
- Особое внимание стоит обратить на то, что, несмотря на уменьшение количества малых и средних предприятий, объемы налоговых поступлений от бизнеса за прошедшие годы выросли. С одной стороны, это говорит об увеличении числа социально ответственных предпринимателей, но с другой - свидетельствует о том, что налоговая нагрузка на бизнес достигла критической отметки. То есть при дальнейшем ее повышении предприятия начнут закрываться настолько активно, что большие налоги платить будет просто некому, - уверен Сергей Степанов. – Цифры, которые озвучили статистики, должны стать определенным сигналом, прежде всего для федеральной власти, сигналом к тому, что для развития предпринимательства в крае необходимо, очевидно, вводить особые режимы налогообложения. Региональным властям для подобных решений не хватает полномочий.
В то же время участники заседания отметили, что, прежде чем делать конкретные выводы, необходимо дождаться окончательных итогов «бизнес-переписи», которые будут подведены в мае-октябре 2012 года. В дальнейшем, считает Сергей Степанов, нужно внимательно «наложить» данные Хабаровсккрайстата на статистику Минэкономразвития РФ.
- Данные, получаемые на федеральном и местном уровнях, всегда были разные. Необходимо привести их к общему знаменателю, чтобы четко определиться с цифрами, на которые мы станем опираться при дальнейшей работе, - подчеркнул он.
Подводя предварительные итоги статистического наблюдения, Любовь Сивцова также рассказала о распределении малых и средних предприятий по отдельным видам экономической деятельности. Так, 41% юридических лиц заняты сегодня в сфере оптовой и розничной торговли, 19% занимаются операциями с недвижимым имуществом, 12% - строительством, 8% заняты обрабатывающим производством, 7% фирм работают в сфере транспорта и 1% - в сельском хозяйстве. Несколько иная картина складывается среди индивидуальных предпринимателей. Здесь в сфере торговли занято 68% бизнесменов, 13% осуществляют операции с недвижимостью, 7% предоставляют транспортные услуги. Доля обрабатывающего производства – 4%, строительства – 2% и сельского хозяйства – 1%.
Что касается сумм инвестиций в основной капитал, которые у юридических лиц, согласно статистике, составили 5,9 млрд руб., а у индивидуальных предпринимателей – 1 млрд рублей, то эти данные у членов совета также вызвали большие сомнения и «требуют тщательных проверок и уточнений» – но опять же не раньше мая.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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