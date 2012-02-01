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Завод, согревающий Дальний Восток
В прошлом году Хабаровскому заводу отопительного оборудования исполнилось 45 лет. Для завода юбилей прошел буднично, без излишней шумихи. Ведь если раньше, в лучшие времена, на предприятии работали более 2,5 тыс. человек, то сейчас - около 800. Рынок заставляет экономить на всем. Иначе не выжить.
Как и прежде, завод выпускает столь необходимые для Дальневосточного региона чугунные радиаторы центрального отопления, водогрейные котлы, теплогенераторы, чугунные ванны. "Когда-то, - с ностальгией вспоминает главный инженер Владимир ГОРДИЕНКО, - наши изделия знали даже в Прибалтике. Сегодня, когда рынок сузился, а энерготарифы тяжелым бременем наслаиваются на себестоимость продукции, нам экономически невыгодно вывозить свою продукцию дальше Урала".
В настоящее время продукция Хабаровского завода отопительного оборудования по-прежнему востребована потребителями, исправно греет население Дальнего Востока и Сибири.
Не эстетично, зато практично
- Завод состоит из 4-х литейных, механо-сборочного и 2-х вспомогательных (ремонтно-механического и инструментального) цехов, - рассказал и.о. гендиректора Олег БАЛОВНЕВ. - Есть еще один, трубный цех, который был запущен в эксплуатацию в 1991 году. Сейчас он законсервирован - упал спрос на стальные трубы, и выпускать их стало невыгодно.
Неплохо потрудились работники предприятия в прошлом году. Годного литья было "сварено" около 11,3 тыс. тонн. Радиаторов отопительных выпущено около 150 тыс. штук, рост по отношению к показателям 2003 года составил 101,5%. Котлов отопительных - 33,34 тыс. штук (226%). Люков канализационных и ГТС - 4695 штук (290%). Прочей продукции - на сумму около 21,4 млн руб. Это больше, чем в 2003 году, почти на 50%.
Радиаторный цех на заводе основной - более 70% всей заводской продукции выпускают именно здесь. А это 14 тыс. штук в месяц. Как отметил главный металлург предприятия Виктор КОЗАЧУК, чугунные радиаторы центрального отопления МС-140 были еще в эпоху развитого социализма разработаны в московском НИИ сантехники. Выдерживая все характеристику по ГОСТу, на заводе до сих пор выпускают продукцию, которая идентична изделиям советской эпохи. И, как признают работники завода, могли бы выпускать больше радиаторов, но, к примеру, потребности Хабаровска (по заявлению городского ЖКХ) на этот год составляют всего только 3 тыс. штук. Приходится искать рынки сбыта продукции за пределами края, конкурируя с привозной - российской и импортной, которая и дешевле, и выглядит (на примере зарубежной) более импозантно.
Да, импортные радиаторы выглядят более эстетично, чем наши, заметил гендиректор. Зато проигрывают в качестве и практичности. Зарубежные аналоги не приспособлены к нашим суровым природным условиям, да и вода из центрального отопления для них настоящая беда: быстро засоряются и перестают греть. К тому же они капризны по части перепадов давления в сети. Для отечественных радиаторов - эти беды нипочем. При заводских испытаниях они выдерживают давление в два раза больше расчетного. К тому же у них больше теплоотдача и срок службы - 25 лет.
Котельщика ноги кормят
В годы перестройки чередой прокатились по краю аварии на котельных: не хватало квалифицированных кадров для монтажа, обслуживания водогрейных котлов, отсутствовала необходимая документация. Бригады заводских специалистов поехали по муниципальным образованиям края, предлагая свои услуги. Наладили с коммунальными службами необходимые контакты, занялись пуско-наладочными работами своей продукции, номенклатура которой представлена котлами мощностью от 20 кВт до 1 тыс. кВт, с гарантией - 1 год. До сих пор предприятие оказывает подобные услуги, а также проводит бесплатные консультации для обслуживающего персонала котельных, высылает конструкторскую документацию.
На заводе наладили выпуск теплогенераторов мощностью 220 кВт, работающих на твердом топливе. В зимнее время они хорошо отапливают офисы, складские помещения, небольшие производственные цеха горячим воздухом - минимум затрат, максимум отдачи.
Конкуренция - не тетка
На заводе, чтобы выжить в условиях конкуренции, налажен режим жесткий экономии. Производство энергоемкое, приходится изыскивать резервы, чтобы снизить расходы. Качество продукции при этом нисколько не страдает. Центральная производственная лаборатория на заводе каждый час берет пробы металла, контролируя качество.
В целях экономии на Хабаровском заводе отопительного оборудования решили отказаться от использования пара, который поставлялся централизовано. И смонтировали свои собственные котлы. Сами отапливают и другие "непрофильные" помещения - спорткомплекс, профилакторий, учебный корпус. Также часть незадействованных производственных площадей сдается в аренду коммерсантам. Хотя, как признался О. Баловнев, арендные платежи покрывают только 2-3% затрат.
Снижение себестоимости продукции - постоянная забота руководства завода: изделия с хабаровской маркой должны быть доступны по цене. И это дается с большим трудом, потому что на других подобных предприятиях, например, на Урале, энерготарифы в 3 раза ниже, чем у нас. При такой разнице хабаровским производственникам приходится экономить на всем, чтобы снизить цену изделий. Например, изделия нижнетагильского завода даже с учетом доставки стоят ниже, чем хабаровские. Приходится равняться на их ценовую политику, чтобы привлечь покупателей, подчеркнул главный инженер. Помогает в поиске клиентов и недавно созданная на предприятии служба маркетинга и реализации. Практически в каждый регион от Восточной Сибири до Камчатки завод поставляет свою продукцию.
Оказывает помощь в конкурентной борьбе и внедрение в производство новых видов продукции. Это чугунные ванны разных объемов; канализационные металлические люки с запорным устройством (самостоятельная заводская разработка против "металлистов"); декоративное чугунное литье. Также на заводе делают чугунные решетчатые крышки для ливневки (антивандальные), скамейки, узорную ограду, решетки, урны... В прошлом году от мэрии были получены заказы на реконструкцию детского парка, площади Славы, парка "Динамо".
Игорь Смагер, "Золотой Рог Хабаровск".
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