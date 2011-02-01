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Аэропорт ни на день не закрылся в прошлом году

01 Февраля 2011, 12:30 | Хабаровск

Дальневосточные природные аномалии прошлого года, конечно, не обошли небо над Хабаровским аэропортом, но он оказался к ним готов. Подводя итоги 2010 года, ОАО «Хабаровский аэропорт» озвучил еще одно достижение – 1464 тыс. пассажиров воспользовалось его услугами. Это самый высокий результат за 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, показатель пассажирооборота превысил прошлогодний результат на 29,6%. При этом рост пассажиропотока на внутренних и международных линиях составил соответственно 26% и 61% к уровню 2009 года. Также в 2010 году значительно увеличился объем обработки груза и почты. Так, объем грузопотока аэропорта Хабаровск за 2010 год по сравнению с 2009 г. увеличился на 34,3 % и составил более 24,9 тыс. тонн.

Интенсивность взлетно-посадочных операций в аэропорту Хабаровск в 2010 году увеличилась почти на 15% к уровню 2009 года, ОАО «Хабаровский Аэропорт» было обслужено свыше 8,7 тыс. рейсов. Несмотря на природные катаклизмы, аэропорт Хабаровска обеспечивал бесперебойную отправку и прием воздушных судов, чем подтвердил свой статус главных воздушных ворот Дальнего Востока России. А недавно аэропорт выдержал проверку европейских экспертов, пройдя сертификацию для обслуживания самолетов типа Boeing 757/767. Как известно, в прошлом году инженерно-авиационная служба ОАО «Хабаровский аэропорт» успешно прошла проверку английского подразделения Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и получила сертификат соответствия на техническое обслуживание самолетов по стандартам Евросоюза.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» учреждено в соответствии с Распоряжением Правительства Хабаровского края от 10.02.2005 г. В феврале 2006 г. 100% акций ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» было консолидировано ЗАО «Альянс-Пром» (дочернее предприятие ОАО «Группа Альянс»).

Автор: Юрий Рогов
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