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Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО "МегаФон": Мы готовы взаимодействовать с резидентами Свободного порта Владивосток
Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»
- Уходящий год запомнится, наверное, все более отчетливо оформляющимися контурами цифрового будущего, интернета вещей, который из чего-то умозрительного уже воплощается в конкретные проекты. Основой для него станут сети 5G, способные передавать огромные объемы данных на немыслимые расстояния. «МегаФон» уже тестирует эти технологии, в этом году наша компания показала рекордные скорости мобильной передачи данных в России – почти 5Г бит/с.
Можно возразить, что все это – дело будущего. Но еще недавно таким будущим казались скорости в 100–200 Мбит/с. А сейчас наши сети LTE-Advanced действуют во Владивостоке, Хабаровске, Якутске и других городах Дальнего Востока. В этом году мы первыми запустили мобильный интернет четвертого поколения в Магадане. И для жителей Колымского края, этого традиционно спутникового региона, возможность смотреть онлайн-видео в хорошем качестве на экране смартфона – своего рода технологическая революция.
В итоге все это работает на создание на Дальнем Востоке общего пространства цифровой экономики, о котором говорил президент на Восточном экономическом форуме. Мы с интересом следим за тем, как набирают обороты территории экономического развития и Свободный порт Владивосток, в который войдут не только приморские, но и сахалинские, хабаровские порты. Привлекательность их для инвесторов во многом зависит от наличия инфраструктуры, в том числе телекоммуникационной. И «МегаФон» готов взаимодействовать с резидентами этих территорий в вопросах обеспечения их широким комплексом услуг связи.
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