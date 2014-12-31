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"Золотой Рог" начинает год на победной волне

31 Декабря 2014, 13:10 | Дальний Восток

Во Владивостоке подведены итоги конкурса «Торговая марка года-2014», который с этого года стал Дальневосточным. Сразу два журнала Издательской компании «Золотой Рог» получили золотой приз «Торговой марки»: в номинациях «Надежность и профессионализм» - «Дальневосточный капитал» и «Активное продвижение здорового образа жизни» – «Журнал здоровья».

А гран-при конкурса «Народная марка» заслуженно вручен приморской компании «Си Айс» за бренд «Планета витаминов», хотя этот бренд представлен региональными компаниями в Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Санкт-Петербурге. Сегодня трудно представить ежедневное меню любого приморца без ягод и овощей глубокой заморозки. И не удивительно, что эта торговая марка собрала наибольшее число голосов - 1147 - в интернет-голосовании. Гран-при в номинациях «Сила бренда» заслуженно получили  «Ратимир» и «Зеленые листья», «Хабаровский бройлер» и «ГринАгро», «Пятерочка+» и МЖК «Хабаровский», «Доброе дело» и «Родимая сторонка». И не только. Как всегда, конкурс открыл и новые имена.

Конкурс брендов, учрежденный в 2002 году Приморской  торгово-промышленной палатой, в этом году был поддержан Дальневосточной ТПП, и хабаровские компании дружно включились в соперничество брендов. И церемония награждения победителей проходила параллельно сразу в двух краевых столицах - Владивостоке и Хабаровске.

Торговая марка года - самая авторитетная бизнес-награда Тихоокеанской России в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг.  Ежегодное награждение наиболее успешных проектов в области построения брендов демонстрирует силу  Тихоокеанской России, способствует усилению национальной конкурентоспособности, политической и экономической репутации Дальнего Востока. Имена лидирующих компаний, товаров и персон стали символами Дальнего Востока, по ним узнают нашу территорию в России и за рубежом. Именно поэтому Издательская компания «Золотой Рог» в 12-й раз  выступает региональным информационным спонсором конкурса, теперь уже дальневосточного, «Торговая марка года».

Елена РОГОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: торговая марка года-2014 



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