Бизнес на территории паводка стал жертвой попыток оптимизации налоговых платежей

На вопросы «Золотого Рога» о положении регионального бизнеса ответил заместитель министра экономического развития Хабаровского края - начальник управления малого и среднего предпринимательства Юрий ЧАЙКА.

- Юрий Афанасьевич, как прожил год малый бизнес Хабаровского края?

- В целом 2013 год отмечен и проблемами, и определенными успехами. Если говорить о сложностях, то одной из них для индивидуальных предпринимателей стало увеличение выплат по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, приведшее к закрытию целого ряда ИП. Впрочем, наши опросы показывают, что только треть из прекративших деятельность в Хабаровском крае предпринимателей прибегли к такому шагу из-за повышения фискальной нагрузки. Большую роль сыграл запрет продажи пива в ларьках и киосках. Часть бизнеса, не сумев перестроить свою работу, предпочла самоликвидироваться.

Закрылись предприятия, не осуществлявшие реальную деятельность. Их число по опросам также составило около трети. Естественная убыль - разница между закрытыми и зарегистрированными - составила 3 тысячи ИП. Статистически ситуация у нас выглядит лучше, чем в РФ в целом: в крае соотношение зарегистрированных к закрытым составляет 1,7 раза, в стране - больше 2-х.

Надо отметить, что пик закрытия ИП пришелся на первую половину, к концу 2013 года таких «отказников» стало значительно меньше. Мы не рассматриваем данный процесс как большую драму, считая его оптимизацией, оздоровлением системы в целом, что, конечно не исключает ряда болезненных потерь, особенно в сельской местности. И еще одна тенденция: из тех, кто был создан после 2010 года, 40% закрылись в 2013-м.

Другой проблемой для большой части бизнеса стало наводнение. Причем немало предприятий пострадали не напрямую от затопления, а косвенно, от вынужденного прекращения деятельности, связанного со стихийным бедствием. Транспортные компании заявляют об убытках около 50 млн рублей из-за невозможности в это время осуществлять перевозки грузов по автомобильным дорогам.

Порядка 70 млн рублей было направлено на поддержку почти 200 пострадавших компаний. Средняя сумма помощи сформировалась на уровне 300 тыс. рублей. Заявок было больше, но не у всех документы соответствовали предъявляемым минимальным требованиям. Мы не можем оказать государственную поддержку, если объекты, на которых велась деятельность, не были зарегистрированы, у предпринимателей нет документов, подтверждающих право собственности на них, не составлены договоры аренды, нет доказательств принадлежности пострадавшего имущества. В этом смысле бизнес стал жертвой собственных попыток оптимизации налоговых платежей или элементарной безалаберности, надежды на «авось».

Достижения тоже существуют. В 2013 году мы провели вторую краевую конференцию предпринимателей. Начала действовать новая 8-летняя программа поддержки малого бизнеса. Впервые с предпринимательством работали в основном некоммерческие организации, среди которых Фонд поддержки предпринимательства Хабаровского края, Гарантийный фонд региона. Они созданы по требованию Минэкономики РФ, без них мы не смогли бы развивать институты микрофинансирования и гарантий. Оператором выделяемой из бюджета финансовой поддержки инновационных предприятий является Дальневосточное агентство содействия инновациям. Кстати, невозврат средств, предоставленных Фондом поддержки предпринимательства, составляет от 4% до 7%. Это немного. Согласно данным главного управления Банка России по Хабаровскому краю, невозврат по кредитам малому бизнесу в среднем по банковской системе региона составляет 8%.

- Есть ли эффект от программ поддержки?

- Есть. Но существуют сложности со статистикой. Малый бизнес у нас фактически не отчитывается о своей деятельности, и трудно точно понять его состояние. Например, результаты сплошного статистического обследования 2010 года заметно расходятся с данными формируемого органами статистики ежегодного наблюдения. Сплошное обследование показало оборот в среднем на 20-30% выше, а количество действующих предприятий на 20-30% меньше. В 2014 году будет проведено очередное сплошное статистическое обследование малых предприятий.

В этих условиях мы нашли свою систему оперативной оценки эффективности мер поддержки. Она основывается на трех составляющих: налоговая отдача, обеспечение занятости населения, законность деятельности. У нас трехлетний реестр получателей поддержки составляет около 5 тыс. обращений. Мы договорились просматривать получателей льготных займов через налоговые базы. По данным 3-х кварталов 2013 года, отдача составила 380 млн рублей. И в целом налоговая отдача от получателей поддержки на 10-15% на одного работающего выше, чем в среднем по малому бизнесу региона.

- Торговля по-прежнему доминирует в сферах деятельности малых предприятий?

- Если смотреть на относящихся к малому бизнесу юридических лиц, доля торговли в этом сегменте уменьшается. К концу 2013 года она составила около 40%, а еще 3 года назад была почти 50%. Но бизнес уходит не в производство, а в операции в сфере недвижимости. Многие предприниматели, заработав финансовые средства, формируют для себя источники пассивного дохода - строят объекты недвижимости, которые сдают в аренду.

Производственный сектор в сферах деятельности малого бизнеса в крае стабильно удерживает долю в районе от 7% до 7,5%. В России в целом среднее значение 10%, в Евросоюзе - 11%. Выпуск сложной технической продукции предполагает минимум год только на становление предприятия, лет 5 работы - для возврата вложенных средств. И это удел не начинающих, а средних или развившихся малых компаний.

- Какие перспективы открываются перед малым предпринимательством края в 2014 году?

- Наблюдается средний рост зарплат, что формирует рост потребления и создает базу для развития бизнеса. В этом году вступает в силу закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Теперь не менее 15% госзаказа должны отдаваться на исполнение малым компаниям. Это неплохая поддержка.

В крае год будет также связан с формированием промышленных площадок. Рядом с университетским технопарком в Комсомольске-на-Амуре мы в этом году откроем бизнес-инкубатор. Продолжится реализация программы поддержки бизнеса, рассчитанной до 2020 года. Будет развиваться территориальная инфраструктура. У нас уже работает Восточный фонд поддержки предпринимательства, охватывающий Ванинский и Совгаванский районы. Создан Южный фонд, обслуживающий Вяземский, им. Лазо и Бикинский районы.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.