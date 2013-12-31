"Билайн" расширяет свое влияние в Приморье

Что бы ни говорили операторы связи, отмены мобильного рабства они ожидали с опаской. И здесь вопрос в первую очередь в том, насколько технологически обеспечен этот проект. Времени на отработку и тестирование практически не было. Второй вопрос: как привлечь к себе клиентов других компаний и сохранить своих абонентов. Об этом в преддверии нового года мы говорили с директором Приморского филиала ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Александром ТЕПЛЯКОВЫМ.

– Александр, MNP – смена оператора с сохранением номера – с 1 декабря доступна уже всем приморцам. Или есть все–таки ограничения? И распространяется ли эта возможность на корпоративных клиентов?

– Фактически ограничение может быть только одно – задолженность перед прошлым оператором. Мы готовы принять абонентов любого оператора связи уже сейчас. Все системы готовы, настроены и работают. И все же мы просим всех подождать до 15 января 2014 года, когда к этой процедуре будут готовы все партнеры по рынку.

– Для корпоративных клиентов сохранение номера во многих случаях – вопрос принципиальный. Насколько готова сеть к росту абонентской базы с учетом того, что в массовом сегменте вы уже показываете очень высокий прирост?

Досье "Золотого Рога": "Рост абонентской базы «Билайна» за 2013 год составил 11%, что при сверхнасыщенном рынке практически невероятные показатели.

– Мы постоянно контролируем сеть и заблаговременно проводим необходимые работы. Так, в уходящем году мы провели модернизацию сети во Владивостоке и на юге Приморья. На всех базовых станциях установлено самое современное оборудование, которое обеспечивает запас прочности сети и резерв под рост голосового трафика. Одновременно мы провели расширение каналов. Эта мера позволила нам повысить скорость и стабильность мобильного интернета для конечного потребителя услуги.

– А на будущее, на перспективу?

– Мы не намерены останавливаться. Я сказал только об уже реализованных проектах. В 2014 году модернизация сети пройдет в северных и центральных районах края. Повышенное внимание мы уделим Находке и Уссурийску. Качество связи – это наш приоритетный проект. Под лавинообразно растущий интернет–трафик мы строим собственную ВОЛС. Введение ее в эксплуатацию обеспечит и проходимость еще больших объемов данных, и более высокие скорости интернета.

Досье "Золотого Рога": В модернизацию сети ОАО «ВымпелКом» в Приморье вложило 1 млрд рублей.

– В крупных городах хорошая связь – это, так сказать, гигиенический минимум. В то же время в Приморье много населенных пунктов, где живет не так много людей. А бизнесу связь необходима везде – партнеры могут быть где угодно. Не менее важна и связь в дороге. Для бизнеса это возможность отследить маршрут следования груза и с точки зрения безопасности, и с точки зрения скорости передвижения. Какая сейчас у вас зона покрытия?

– По населенной территории края покрытие «Билайн» вплотную приближается к 100%. И мы продолжаем строительство сети, приходим во всё в более удаленные и маленькие поселки. Одновременно в рамках общефедерального совместного проекта «большой тройки» в конце 2013 года стопроцентным покрытием обеспечена трасса М–60 «Владивосток – Хабаровск».

– В свое время «Билайн» поставил себе цель забрать 40% корпоративного сегмента приморского рынка связи. Удалось?

– Мы уже перешли этот рубеж. И намерены воспользоваться MNP для дальнейшего расширения своего влияния на рынке связи. Помимо существовавших и ранее преимуществ «Билайн Бизнес» предлагает самый широкий выбор конвергентных услуг – для новых партнеров мы делаем специальные новогодние предложения. Например, 3 месяца бесплатных звонков на мобильные номера всех операторов Приморья.

– Не раз наблюдал такое, что в погоне за новыми клиентами компании теряют существующую базу. Не получается ли как в поговорке про двух зайцев?

– Корпоративные клиенты – это основа бизнеса. И мы нацелены как на новое партнерство, так и отдельное внимание уделяем существующим клиентам. Именно они могут оценить все плюсы новой программы лояльности, запущенной осенью 2013, – «Стаж в вашу пользу». Размер скидки зависит не только от срока контракта, но и от стажа в компании. Так что нашим корпоративным клиентом оставаться выгодно вдвойне.

газета "Золотой Рог", Владивосток.