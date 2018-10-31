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Приморцам делают выгодное предложение

31 Октября 2018, 17:35 | Дальний Восток

Вслед за крупнейшими госбанками поднимать ставки вкладов до 7,5-8% годовых начали частные банки, обеспокоенные возможностью перетоков рублевых сбережений россиян в госбанки

В середине октября крупнейший банк страны поднял доходность рублевых промо-вкладов сроком 1-1,5 года до 7,15% годовых, а ВТБ сделал еще более выгодное предложение. Промо-вклад «Максимум» с обновленной максимальной ставкой 7,10% годовых с учетом капитализации можно открыть до 31 декабря 2018 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть промо-вклад «Максимум онлайн» в интернет-банке. В этом случае максимальная ставка теперь составит 7,3% годовых с учетом капитализации.

Ответная реакция частников последовала незамедлительно – на прошлой неделе банк «Хоум кредит» предложил вклад «Новогодний» сроком 3 месяца и ставкой 8% годовых (от 1 000 рублей), а в Совкомбанке появился вклад «Рекордный» с аналогичными условиями (от 50 тыс. рублей). Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на Дальнем Востоке «сезон» открыл Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), предложивший вклад «Золотой» сроком 6 месяцев и ставкой 7,7% годовых (от 50 тыс. рублей).

В «Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2019-2021 годы» говорится, что объем рублевых депозитов населения на 1 октября 2018 года вырос на 9,9% по сравнению с аналогичной датой 2017 года, при этом валютные депозиты (в долларовом эквиваленте) сократились на 7,3%.

Регулятор подчеркнул, что снижение объемов рублевых депозитов в августе-сентябре было связано с «локальным сокращением реальных доходов населения, вызванным, в том числе, снижением прочих доходов, включая скрытые доходы и доходы от продажи валюты».

По данным Банка России, вклады населения в банках РФ за сентябрь снизились на 0,8% и составили 26,9 трлн рублей. За август - снизились на 0,6%. Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Василий ПОЗДЫШЕВ указывал, что сокращение вкладов в банках РФ в августе-сентябре было краткосрочным и во многом обусловлено эффектом заявлений по валютному курсу в СМИ. Но уже в октябре рост вкладов населения в российских банках возобновился.

Фото из архива.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: банки  АТБ  вклады 



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