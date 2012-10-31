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Приморцы показали всем свои насосы
ВЛАДИВОСТОК, 31 октября, ZRPRESS. Группа специалистов ОАО «Аскольд» приняли участие в работе 11-ой международной специализированной выставки PCVExpo / «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» в Москве.
Аскольдовцы уже в третий раз участвуют в этом ежегодном международном арматурном форуме. Выставка начала свою работу 22 октября в московском центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В торжественной церемонии открытия приняли участие: Михаил БАШЕЛЕИШВИЛИ - генеральный директор Международной выставочной компании MVK в составе Группы компаний ITE; Владимир КАРАХАНЬЯН - президент Российской ассоциации производителей насосов; Иван ТЕР-МАТЕОСЯНЦ - исполнительный директор Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей; Юрий ГАЛЕРКИН - председатель Совета Ассоциации компрессорщиков и пневматиков.
С приветственным словом выступили представители аппарата комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по промышленности, аппарата президента Московской Торгово-промышленной палаты, Совета главных механиков нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и СНГ. Выставка PCVExpo является одной из самых авторитетных отраслевых выставок не только в России, но и в мире. И эти слова подтверждают следующие цифры: в выставке приняли участие более 340 участников из 24 стран мира, за 4 дня работы выставку посетили 5 716 специалистов, которые стали участниками насыщенной деловой и конкурсной программы, а также многочисленных презентаций оборудования на стендах компаний-участниц.
Как сообщили в отделе маркетинга и пресс-службе ОАО «Аскольд», экспоненты продемонстрировали посетителям выставки новейшие технологии, продукцию и оборудование, соответствующее высоким стандартам качества и востребованное практически во всех отраслях промышленности, в том числе в таких ключевых для России как нефтегазовая, машиностроительная, химическая, металлургическая. Были представлены последние разработки от производителей промышленных насосов, компрессорной техники, пневматики, пневмоинструмента, трубопроводной арматуры, приводов, двигателей и уплотнений.
Специалисты ОАО «Аскольд» провели ряд продуктивных встреч, как с потенциальными заказчиками, так и с давними партнерами, в том числе и с разработчиком запорных шаровых клапанов - фирмой «АТЭК». Были обсуждены вопросы усовершенствования конструкции клапанов, сроков изготовления, информационного сопровождения. Все желающие получили консультации специалистов предприятия, а также пакет рекламно-информационных материалов.
Параллельно с выставкой PCVExpo на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» проводилась 15-я международная выставка машиностроения и металлообработки Mashex 2012, на которой ведущие компании мира представили свою инновационную продукцию. Аскольдовские специалисты посетили экспозицию, увидели современные тенденции развития технологий металлообработки и создания современных конструкций металлообрабатывающего оборудования и даже наметили предварительный план технического перевооружения производства.
Участие в отраслевых выставках - это бесценный опыт, который дает возможность получить необходимую информацию, найти нужных партнеров и позволяет осуществлять важные переговоры с высокоспециализированными профессионалами.
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".
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