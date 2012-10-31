Почему на Дальнем Востоке дорожает и пропадает бензин

Эксперты отмечают, что мощностей двух дальневосточных НПЗ (Комсомольского, принадлежащего НК «Роснефть», и Хабаровского НПЗ НК «Альянс») уже давно хватает на закрытие лишь 2/3 запроса растущего рынка. Недостающие объемы приходится завозить из центральных регионов, что с учетом доставки оборачивается высокими ценниками на АЗС. Частично облегчить ситуацию может создание своеобразного координационного совета при региональных администрациях с участием операторов рынка. Последние готовы гарантировать объемы поставок, но по цене, позволяющей им не работать в убыток.

В 3 субъектах Российской Федерации цены производителей на бензин сохранились на уровне августа 2012 года. В сентябре 2012 года потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,7-2,2 раза (в сентябре 2011 г. - в 1,8-1,9 раза). Цены производителей на нефть, добытую в сентябре, выросли на 25,7% (с начала года - на 32,1%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,1% по сравнению с августом 2012 года и декабрем 2011 года. Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в сентябре составило 49,4% (в сентябре 2011 года - 35,1%).

Эксперты отмечают, что возможность возникновения топливных кризисов на внутреннем рынке заложена в самой структуре топливной отрасли экономики и, в частности, в нефтяной отрасли, в которой доминируют вертикально интегрированные компании (ВИНК), стремящиеся контролировать всю технологическую цепочку от добычи сырой нефти до конечного сбыта нефтепродуктов».

Экономическими «плюсами» ВИНК являются возможность выстраивать скоординированную ценовую политику во всех звеньях технологической цепи и гибкая, независимая стратегия продаж на внутреннем и внешнем рынках. ВИНК отличает достаточно высокая «автономность» от государственных интересов и социальной ответственности. «Другими словами, если в силу ценовых ножниц становится выгоднее продавать на экспорт, то компании немедленно сокращают продажи на внутреннем рынке и перебрасывают товар на внешние рынки для увеличения прибыли, что сейчас и происходит», - поясняет финансовый эксперт Евгений ПОЛУЭКТОВ.

Операторы считают, что цены топливо - вопрос второстепенный. Куда важнее наличие ресурсов, а с этим очень даже большие проблемы. Сегодняшний расклад характеризуется ростом спроса на нефтепродукты на Дальнем Востоке при нехватке имеющихся в регионе мощностей по выпуску бензинов. Ситуация усугубляется ухудшением параметров нефтяного сырья (снижением потенциала выходов бензиновых и керосиновых фракций в ходе переработки на НПЗ).

В России 16 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые производят бензин. Из них шесть крупнейших находятся в Ухте, Перми, Киришах, Москве, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. На Дальнем Востоке Комсомольский НПЗ и Хабаровский НПЗ в 2011 году произвели около 800 тыс. тонн бензинов при том, что рынок (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская АО) потребил 1,2 млн тонн. В 2011 году 53-54% рынка обеспечивала «Роснефть» (поставки с Комсомольского и Ангарского НПЗ). 400 тыс. тонн - потенциальный дефицит. Реальным он не становится благодаря поставкам «Роснефтью» бензина с НПЗ в Ангарске и работе независимых трейдеров, закупающих продукцию за пределами Дальнего Востока. В свою очередь нефтяники обосновывают сокращение поставок независимым трейдерам нехваткой топлива для собственной розничной сети.

«В течение января-июля компания перекладывала рост затрат на свое среднее звено, искусственно сдерживая отпускные цены для сбытов. Учитывая колебания цены на нефть, это было возможно. Однако с августа цена на нефтяное сырье резко выросла. Оптовые цены пришлось поднять. Соответственно, сбыты вынуждены поднимать розничные цены, чтобы иметь возможность платить зарплату и налоги. При этом у «Альянса» транспортные затраты примерно на 3,5 руб./л выше среднеотраслевых из-за возможности транспортировать нефть и нефтепродукты только по железной дороге», - рассказывает Андрей Румянцев.

Независимые операторы отмечают, что купить бензин у «Роснефти» в опте сегодня практически невозможно, а доставлять из других регионов крайне накладно.

«Сегодня, если привезти бензин из того же Сургута, он будет стоить под 40 рублей за литр. Это себестоимость. А нам нужно не просто выживать, а развиваться. Да, на сегодняшний день компания «Роснефть» демпингует. И что мы видим в итоге, - очереди на их АЗС, а это, извините, социальный негатив, когда у одного оператора бензин есть, а у другого его нет или он торгует по рыночной цене. Это не рынок», - говорит генеральный директор ООО «АльфаВладОйл» (сеть АЗС Benzo) Игорь ЛАПЧУК.

Менеджер «Альянса» не дает прогноз по ценообразованию на АЗС, отмечая, что на конечную цену оказывает влияние целый ряд факторов.

«Я не знаю, по какой цене мы закупим сырье на следующий месяц. Рынок нефти совершенно непредсказуем, потому что решения на нем принимаются исходя из политических отношений, а не требований рынка. Плюс потом подтягиваются разного рода спекулянты, которые зарабатывают, и когда цена растет, и когда падает. Отсюда все эти бесконечные колебания спота. А тренд выстраивается исключительно исходя из политики», - говорит Андрей Румянцев.

По его словам, увеличить производство бензинов Хабаровский НПЗ на данном этапе не может. «Завод не может постоянно работать выше паспортной мощности (паспортная мощность ХНПЗ по сырью - 4,35 млн тонн нефти, по бензинам - 350 тыс. тонн в год). Поэтому мы можем предлагать только то, что мы в состоянии физически сделать», - отмечает менеджер «Альянса».

Представитель администрации Приморского края считает, что очереди на АЗС одного оператора и отсутствие топлива на АЗС другого оператора имеют объективные причины.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию в целом, - сказал журналистам начальник отдела угольной и нефтегазовой промышленности управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности администрации Приморского края Константин РАХМАТУЛЛИН. - Вы просто посмотрите, на каких заправках наблюдаются очереди (АЗС НК «Роснефть» - «ЗР»). Чисто ценовой вопрос. Любой житель края, также как и я, в частности, старается заправляться по более низким ценам. На АЗС НК «Альянс» и мелких трейдеров проблем в данный момент нет. Да, сложности у сети Benzo, но на это есть ряд объективных причин. Мы эти вопросы обсуждаем и пытаемся решить».

По словам гендиректора ОАО «АльфаВладОйл» (сеть АЗС Benzo) Игоря Лапчука, «Роснефть» в последнее время полностью прекратила оптовый отпуск бензинов мелким операторам, что вызвало трудности с поставками топлива на АЗС Benzo.

На фоне сложившейся ситуации НК «Альянс» выступило инициатором создания своеобразного координационного совета по топливному рынку при участии местных властей.

«Мы предлагаем правительствам регионов (администрации Приморского края, правительствам Хабаровского края и Амурской области) собрать всех участников регионального топливного рынка и общими усилиями составить план на текущий год, озвучивает идею Андрей Румянцев. - Определить, сколько топлива понадобится региону и кто будет отвечать за поставки этих физических объемов. Например, «Роснефть» обязуется произвести на своем заводе в Комсомольске-на-Амуре определенное количество бензинов и дизтоплива, поставить с Ангарского НПЗ - столько-то. То же самое и в отношении НК «Альянс». Если нужно, мы, со своей стороны, готовы подписать соглашение по объемам поставок».

Понятно, что, если цена будет регулируемой и заниженной, тот, кто будет завозить топливо по этим правилам, окажется в убытке.

«В таком случае нам интересно прописать в этом документе и формулу цены. Укладывающуюся в реальный ценовой коридор, который не грозит нам убытками при реализации топлива по экономически невыгодной цене. Речь тогда пойдет о том, как раскидать эти убытки между участниками рынка», - отметил менеджер.

Участники рынка считают, что в этом предложении есть очевидные плюсы. «Выигрыш чисто технический. Крупному оператору решить эти проблемы намного проще. Но он должен получить компенсацию за свою работу», - отмечает один из операторов рынка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Тонкости ценообразования

Цены на закупаемое топливо (большая часть дизтоплива для АЗС, часть бензинов) складываются из цены франко-станция отправления + транспортный тариф + минимальная надбавка.

Факторами роста цены бензина в 2012 году были:

Акциз: январь, июль суммарно 2 руб./л.

Нефтяное сырье: около 10 руб./л в начале года, около 12 руб./л в марте, относительно дешевое в июле 8 руб./л, свыше 12 руб./л в сентябре.

Суммарный рост затрат (включая тарифы и инфляцию) составил с начала года по октябрь около 5 рублей на литр.

В октябре основными составляющими цены бензина Регуляр-92 являются (на примере «Приморнефтепродукта»):

нефть (в пересчете на литры, примерно 10,70 рубля);

транспортные расходы (прокачка по нефтепроводу, ж/д, страхование и инспекция, суммарно 4,50 рубля);

переработка на Хабаровском НПЗ (2,13 рубля);

ж/д транспорт (1,05 рубля);

прочие расходы (транспортировка автотранспортом на базы и АЗС, арендная плата и др., 2,60 рубля);

акциз (6,21 рубля);

НДС (4,80 рубля).

Итого 31,99 руб./л.