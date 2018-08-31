Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров

Уровень газификации Дальнего Востока сетевым природным газом составляет 13%. Это выше, чем в Сибири, где показатель составляет 6,8%, но значительно ниже, чем в среднем по стране.

Текущий уровень газификации России, по данным Газпрома, - 68,1%. В генеральных схемах газоснабжения и газификации, разработанных «Газпромом» для регионов Восточной России, предусматривается комплексный подход для исправления ситуации.

О ходе реализации этих планов мы беседуем с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгием ШПЕРЛИНГОМ.

- Георгий Владимирович, газоснабжение дальневосточных потребителей может и должно способствовать улучшению качества жизни населения территорий. В прошлом году исполнилось десять лет, как была утверждена Восточная газовая программа. Что за это время сделано в зоне вашей ответственности?

- Дальний Восток - перспективная и уникальная территория. Несмотря на ее богатые запасы, к решению стоящих перед нами задач «наскоком» не позволяют подходить суровый климат и обширные территории региона. В 2007 году утверждена Восточная газовая программа, которая определила стратегию развития газовой отрасли на территории всего ДФО. В первую очередь - это формирование новых центров добычи газа в Сибири, Якутии, на Сахалине и Камчатке, а также создание единой системы магистральных газопроводов, которые смогут на долгосрочную перспективу обеспечить поставки газа потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и позволят организовать новый мощный канал экспорта российского газа в страны АТР.

В дополнение и развитие этой программы для семи субъектов ДФО группа компаний «Газпром межрегионгаз» создает сеть межпоселковых распределительных газопроводов по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром», которая формируется на основе предложений администраций регионов. Эти сети строятся и вводятся в эксплуатацию, чтобы «голубое топливо» дошло от газовых магистралей до населенных пунктов Дальнего Востока. При этом строительство уличных распределительных сетей и подготовка потребителей к приему газа обеспечиваются администрациями субъектов РФ.

Программа газификации для каждого региона составляется, как правило, на пять лет. Сейчас «работает» уже третья по счету (на 2016 - 2020 годы). «Газпром газораспределение Дальний Восток» в данном случае представляет в регионах ДФО интересы «Газпром межрегионгаза» и осуществляет контроль на всех этапах проектов. Ежегодно в декабре между газовой компанией и региональными властями подписываются планы-графики на очередной год, в которых актуализируется перечень объектов, синхронизируются действия по строительству газопроводов и подготовке потребителей к приему газа.

Сетевой природный газ пришел, в первую очередь, к энергообъектам Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и других населенных пунктов региона. С 2011 года, с началом поставок сахалинского газа по первому пусковому комплексу магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», во Владивостоке были введены в эксплуатацию три распределительных газопровода, которые снабжают газом крупных потребителей - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельную «Северная», автомобильный завод «Соллерс», ДВФУ, приморский Океанариум. В 2017 году в Приморье построены еще четыре газопровода общей протяженностью 63,5 км и газораспределительная станция, обеспечивающие природным газом ССК завод «Звезда». Ведется проектная подготовка к строительству газопроводов до Находкинского завода минеральных удобрений и нефтехимического комплекса АО «ВНХК». Для этих объектов будут построены более 100 км газовых сетей и две газораспределительные станции.

В Сахалинской области ведется проектирование 28 объектов инфраструктуры протяженностью порядка 200 км, а также строятся семь межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 50 км в центральной и южной части острова.

В программу газификации Камчатского края на 2016-2020 гг. включено семь газопроводов общей протяженностью порядка 100 км для потребителей Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района.

В Хабаровском крае с 2011 года введены в эксплуатацию 11 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 140 км. До конца 2018 года мы планируем запустить еще четыре объекта общей протяженностью 30,2 км. Ведутся работы по проектированию 23 объектов в Комсомольском, Бикинском, Хабаровском, Ульчском и Амурском районах Хабаровского края.

Перспектива газификации Якутии, Амурской области и ЕАО связана с окончанием строительства газопровода «Сила Сибири». В прошлом году «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступил к выполнению функций заказчика по разработке проектной документации для пяти объектов Амурской области и восьми - Якутии.

- В регионе готовы к старту сотни новых проектов, многие из них ждут газ, рассчитывая, что инфраструктура, подведенная за государственный счет, и выделенные объемы голубого топлива позволят увеличить эффективность инвестиций. Какие задачи по обустройству ТОР поставлены перед вами?

- ТОР для газовиков - своеобразные точки роста, задающие направление развития газовых сетей. «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» участвуют вместе с другими сетевыми компаниями в создании инфраструктуры для резидентов ТОР. У нас есть инвестпрограмма по обеспечению газом территорий, которая коррелируется с Программой газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Мы строим газораспределительные станции и подводим межпоселковые газопроводы к границам ТОРов.

В частности, практически полностью газифицирована ТОР «Хабаровск». В июне 2018 года «Газпром газораспределение Дальний Восток» закончены строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в Комсомольске-на-Амуре. Этот объект имеет особое значение не только для бесперебойного снабжения газом Города Юности, но и для перспективы газификации площадки «Парус» ТОР «Комсомольск».

В Приморье строятся объекты инфраструктуры ТОР «Михайловский» и «Надеждинская». В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию две газораспределительные станции и более 75 км сетей, к 2019 году эта цифра вырастет до 200 км. На Сахалине запланировано строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Дальнее» до планировочного района «Ботанический сад», являющегося также важным этапом в газификации Южно-Сахалинского городского округа.

Для ТОР «Камчатка» разработана и передана на экспертизу проектная документация по газопроводу-отводу, газораспределительной станции «Раздольный» и межпоселковому газопроводу от нее до п. Раздольный Елизовского района. До конца 2018 года планируем начать строительно-монтажные работы.

- Какие субъекты Федерации, на ваш взгляд, проявляют в этом вопросе большую заинтересованность и ответственность?

- Мне импонирует позиция властей Сахалинской области, где нашим направлением занимается Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области. Его сотрудники действительно знают, чем дышит человек в каждом поселке, в какой точке находится каждый из реализуемых и перспективных проектов. Образно говоря, они сами «не спят» и никому «спать» не дадут. Тема жестко курируется профильным заместителем губернатора, ее держит на контроле сам губернатор.

В Хабаровском крае темпы ниже. Из семи дальневосточных регионов, участвующих в программе газификации России, наибольшее отставание наблюдается именно здесь. Как было отмечено на недавней пресс-конференции генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла СЕЛЕЗНЕВА, строительство уличных сетей в Хабаровском крае выполнено на 39%, подготовлено для газификации домовладений (квартир) на 33% от запланированного. В настоящее время «Газпром газораспределение Дальний Восток» не может пустить в эксплуатацию ряд объектов, построенных в 2011-2015 годах, в связи с неготовностью или отсутствием потребителей. Среди них - пятикилометровый распределительный газопровод для перевода на природный газ частного сектора села Матвеевка Хабаровского района, где строительство уличных сетей еще не начато. Или подводящий газопровод протяженностью 10,5 км с газораспределительной станцией для перевода на газ угольной муниципальной котельной в Вяземском.

Однако газификация региона не останавливается. В конце августа вводится в эксплуатацию газопровод для обеспечения природным газом жителей частных домов в с. Мичуринское Хабаровского района. К началу отопительного сезона планируем подать природный газ для перевода с сжиженного на природный газ многоквартирных домов в п. Менделеева в г. Комсомольске-на-Амуре.

В Приморском крае нашей проблематикой занимается Департамент энергетики. Несмотря на то, что газификация этого региона началась сравнительно недавно, темп задан колоссальный. И люди вникают, разбираются, выстраивают процессы, чтобы реализация намеченных программ шла без сбоев. Их ночью разбуди, а так порой и бывает, все сделают четко. Это уровень.

- Автомобильный рынок постепенно переходит на газомоторное топливо. Насколько эта тема развита на Дальнем Востоке?

- Существуют правительственная программа и поручение президента по переводу автомобильного транспорта, прежде всего грузового и автобусного, на природный газ. В первую очередь, речь идет о компримированном природном газе. Он экологичнее и дешевле топлива, произведенного из нефтепродуктов. Технология чистая и перспективная. «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», как поставщики сетевого природного газа, встроены в реализацию и развитие этого проекта на Дальнем Востоке.

Досье «Дальневосточного капитала»: На Дальнем Востоке уже действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома», растет объем реализации газомоторного топлива. Так, на АГНКС в г. Петропавловске-Камчатском в 2017 году реализована 31 тыс. куб. м газа, в январе - апреле 2018 года - 153,6 тыс. куб. м газа. На АГНКС в г. Южно-Сахалинске в 2017 году реализовано 286 тысяч куб. м газа, в январе-апреле 2018 года - 438,5 тысяч кубометров газа. В ближайшей перспективе намечено присоединение к газовым сетям новых компрессорных газозаправочных станций в Приморье и Хабаровском крае.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год.