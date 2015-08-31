Льготный деловой режим получили субъекты ДФО

Завершается подготовка и принятие законодательной базы, которая призвана сделать Дальневосточный регион России наиболее привлекательным для инвестиций, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Никогда ранее субъекты Дальневосточного федерального округа не получали от государства столько привилегий и послаблений в области налогообложения и ведения бизнеса, как за последние годы. Регион получил сразу несколько законов, позволяющих бизнесу использовать режимы территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта, свободной экономической зоны (СЭЗ). Их цель - придать ускорение социально-экономическому развитию этого мегарегиона, привлечь сюда население, обеспечить масштабные инвестиции в разработку его ресурсов, интегрировать Россию в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, где она потенциально может занять более сильные позиции, чем сегодня.

Первыми стартуют ТОРы

Вступивший в силу закон «О территориях опережающего развития» позволил оперативно приступить к созданию в регионе первых площадок, где будут отрабатываться административные и управленческие процедуры. На конец июля 2015 года правительственной подкомиссией уже были отобраны десять площадок, три из них - «Надеждинская» в Приморье, «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае - еще 26 июня получили «свидетельство о рождении»: премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление об их создании.

В середине июля президент подписал закон «О Свободном порте Владивосток». Он вступит в силу через 90 дней с момента его подписания, то есть 12 октября 2015 года. За этот срок должны быть подготовлены все необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, чтобы будущие резиденты Свободного порта имели полную правовую определенность.

После череды обсуждений, сопутствующих принятию этого закона, было решено распространить его на 15 муниципальных образований Приморского края и все ключевые порты юга Дальнего Востока - от Зарубино до Находки. Выбор муниципальных образований проводился с учетом ряда критериев, в том числе - по близости к международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2», которые соединяют порты Владивостока с российско-китайской границей.

На территориях, попадающих под действие ФЗ «О Свободном порте Владивосток», устанавливаются: облегченный визовый режим, современный и быстрый режим пересечения границы при осуществлении международной торговли, меры государственной поддержки предпринимателей в целях привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на рынках АТР продукции, ускорения социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения Дальнего В остока.

В принятой редакции закона резидентам Свободного порта Владивосток будет предоставлена дополнительная защита со стороны Управляющей компании Свободного порта. «Она станет не только сервисной структурой в форме «одного окна», сопровождающей от «а» до «я» все инвестиционные проекты, но будет и омбудсменом на судебных заседаниях», - подчеркнул глава Минвостокразвития.

Также в законе сформированы соответствующие нормы, позволяющие создать так называемую зону Freeport в Свободном порте Владивосток. На портовом участке будет создан центр со свободной таможенной зоной, где можно будет хранить предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат и осуществлять их продажную подготовку, включая демонстрацию товаров потенциальным покупателям.

В связи с принятием нового закона вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс и в отдельные законодательные акты. Корреспондирующие изменения вносятся в 24 законодательных акта, в их числе: Земельный и Градостроительный кодексы, Кодекс торгового мореплавания, миграционное законодательство и другие нормативно-правовые акты.

Условия, предусмотренные двумя основными законами - для проектов ТОР и Свободного порта Владивосток, - во многом схожи. К числу наиболее существенных отличий относится то, что в СПВ не предусмотрено инфраструктурное обеспечение, тогда как в ТОРах оно осуществляется за счет бюджетных средств. Также резиденты ТОР не могут работать в СПВ, но резиденты СПВ могут работать в ТОРах, созданных на территории Свободного порта Владивосток. Кроме того, ТОРы создаются под уже имеющиеся конкретные проекты, тогда как СПВ образуется как база, на которой в будущем резиденты могут реализовывать различные проекты.

В отличие от ТОР на территории Свободного порта Владивосток законом предусмотрена возможность допуска лиц, получивших медицинское образование в иностранных государствах, к осуществлению медицинской деятельности на территории СПВ, что создает условия для строительства здесь зарубежных медицинских клиник.

В рамках свободного порта уже сейчас готовятся к реализации такие проекты, как создание судостроительного кластера в Большом Камне, строительство универсального морского порта - Большой порт Зарубино с заявленной мощностью до 100 миллионов тонн груза, - развитие контейнерного погрузочного терминала в порту Восточном, создание многофункциональной портовой зоны в бухте Суходол и проч.

По оценкам экспертов, реализация закона «О Свободном порте Владивосток» приведет к удвоению ВРП Приморья к 2023 году.

Досье «Дальневосточного капитала»:

ТОР «Хабаровск» (промышленная, транспортно-логистическая направленность), Хабаровский край.

ТОР «Комсомольск» (промышленная направленность), Хабаровский край.

ТОР «Надеждинская» (легкая и пищевая промышленность, транспортно-логистическая направленность), Приморский край.

ТОР «Михайловская» (животноводство, растениеводство, производство продуктов питания), Приморский край.

ТОР «Приамурская» (промышленная, транспортно-логистическая направленность), Амурская область.

ТОР «Белогорск» (агропромышленная направленность), Амурская область.

ТОР «Камчатка» (туристическо-рекреационная, портово-промышленная, агропромышленная направленность), Камчатский край.

ТОР «Беринговский» (горнодобывающая промышленность), Чукотский автономный округ.

ТОР «Кангалассы» (индустриальный парк), Республика Саха (Якутия).

Закон о ТОРах

30 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Он предусматривает:

- льготное предоставление инвесторам ТОР земельных участков;

- бесплатное предоставление инфраструктуры;

- режим «одного окна»;

- распространение процедуры свободной таможенной зоны;

- существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок;

- проведение внеплановых проверок только по согласованию с Управляющей компанией ТОР;

- каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение первых 5 лет не превышает 5%);

- пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и по земельному налогу;

- льготную ставку страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в ТОРах, в течение первых 10 лет в размере 7,6%, понижающий коэффициент по налогу по НДПИ и ускоренную процедуру возмещения налога на добавленную стоимость.

Отраслевая принадлежность проектов, которые могут быть реализованы в ТОРах, подразумевает промышленное и сельскохозяйственное производство, добычу и переработку полезных ископаемых (кроме нефти и газа), логистику, развитие туризма. Минимальный объем инвестиций для участия в ТОР составляет 500 тыс. рублей.

До 2018 года ТОР могут создаваться исключительно на Дальнем Востоке и в моногородах. В дальнейшем практика появления таких площадок (на 70 и более лет) может перейти в другие регионы. Таким образом, у дальневосточных регионов есть как минимум три года, чтобы воспользоваться льготами и создать экономический задел.

Проекты на старте

Закон не регламентирует количество создаваемых ТОРов в регионах Дальнего Востока России. На момент подготовки материала несколько субъектов ДФО - Хабаровский и Приморский, Камчатский края, Амурская область, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия) - представили проекты территорий опережающего развития в правительственную комиссию и получили ее одобрение. Лишь три региона - Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области - еще готовили свои заявки. Проекты, предлагаемые для получения льготного статуса, охватывают самые разные сферы экономической деятельности.

Лучше других регионов к старту проектов ТОР подготовились Приморский и Хабаровский края. Они первыми, еще в июне, получили одобрение правительства на создание ТОР. В Приморском крае началась работа по реализации проекта территории опережающего развития «Надеждинская».

- Здесь планируется создание мультимодального транспортно-логистического комплекса. Площадка в 806 га, обеспеченная необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой, разместит не менее 30 резидентов. Сегодня якорными резидентами создаваемой территории выступают компании «Инком-ДВ», «Приморский кондитер» и «Невада-Восток», - говорит вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ.

По его словам, «формирование инфраструктуры ТОР с 2015-го до 2017 года будет обеспечено на условиях софинансирования в равных долях за счет краевого и федерального бюджетов. Общий объем средств, который будет направлен на строительство автомобильных дорог, энергетической, коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры газоснабжения, составит 3,972 млрд рублей, из них средств краевого бюджета, соответственно, - 1,986 млрд рублей».

Уже в этом году из федерального бюджета на строительство инфраструктуры ТОР «Надеждинская» будет направлено 57 млн рублей, из краевого - 88 млн. Это средства на разработку проектно-сметной документации на строительство дороги, сетей водоснабжения и водоотведения, а также объектов газоснабжения.

По оценке вице-губернатора, только первые три якорных резидента инвестируют 6,7 млрд рублей. При условии захода на площадку «Надеждинской» допустимых 30 резидентов возможен приток частных инвестиций в размере не менее 30 млрд рублей.

Полным ходом идет работа с инвесторами и по проекту ТОР «Михайловская», которая будет специализироваться на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. На очереди - ТОР «Остров Русский» как технико-внедренческий, научно-образовательный и туристическо-рекреационный центр России в АТР. Правда, концепция этой ТОР еще дорабатывается, но разработчики обещают внести ее на рассмотрение правительства до конца этого года.

В Хабаровском крае готовы к реализации две ТОР - «Хабаровск» и «Комсомольск».

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО считает, что на территории области надо создавать ТОРы, опираясь на сильные стороны экономики островного региона. Например, создавать мощности по переработке нефти и газа.

- Существует необходимость в строительстве нефтеперерабатывающего завода, газохимического комплекса, - говорит глава области. - Более 2,5 млн т необходимо только для заправки нашего рыбопромыслового флота. Мы можем заниматься производством полимеров, удобрений, - говорит глава региона.

Другое перспективное направление для Сахалина - рыбная отрасль. Здесь областные власти видят перспективы в развитии искусственного воспроизводства лосося, его добыче, глубокой переработке рыбы и морепродуктов и создании логистического центра, через который рыбная продукция будет поставляться в оптово-розничную сеть. Еще одно приоритетное направление - развитие сельхозпроизводства. Стоит подумать о развитии производства строительных материалов, считает врио губернатора. В области туризма перспективно создание горнолыжного курорта на базе действующего спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», предусматривающего строительство новых трасс.

Еврейская автономная область готова презентовать целый ряд площадок под ТОР. Одна из них - это промышленный парк «Виктория» в городе Биробиджане, основной специализацией которого может стать швейное, трикотажное, чулочно-трикотажное производство. Есть шесть потенциальных резидентов на остальные, например горнодобывающее предприятие «Дальграфит», готовое вложить 5,5 млрд руб. в ТОР, ориентированную на промышленное производство и транспортировку товаров.

Крупнейшие вложения в промпарк «Амурлес» готовы обеспечить инвесторы из Китая: ООО «Амурпром» и «Логистика». Первое готово потратить 7,02 млрд руб. на заводы по переработке сои, древесины и ремонту сельхозтехники, второе - 2,98 млрд руб. на гостиницу, выставочно-ярмарочный комплекс и склады. Причем инвесторы не просят средств из бюджета на инфраструктуру промпарка.

Власти области хотят включить в ТОР площадки, расположенные близ действующих предприятий, например Кимкано-Сутарского ГОКа, который строит группа «Петропавловск», и железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян - проект стоимостью 10 млрд руб. реализует Минтранс совместно с РЖД, РФПИ, Фондом развития Дальнего Востока.

Как считает заместитель директора департамента ТОР и инфраструктуры Минвостокразвития Николай ДУБИНИН, явным конкурентным преимуществом ЕАО является развитый транспортный комплекс, что позволяет создавать здесь крупные логистические центры.

В Амурской области подготовлены проекты ТОР «Приамурская» промышленно-логистической направленности и «Белогорск» - сельскохозяйственной. По сумме заявленных частных инвестиций эти два ТОРа являются наиболее инвестиционноемкими из числа первых ТОР, создаваемых на Дальнем Востоке, отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Объем первоначальных частных инвестиций в них составит 130,35 млрд руб., при этом объем бюджетных вложений в их инфраструктуру составит всего 86 млн руб.

Якорными резидентами ТОР «Приамурская» стали три компании, заявившие проекты с общим объемом инвестиций 129 млрд рублей. Это завод по переработке цементного клинкера мощностью 142 тыс. тонн в год; нефтеперерабатывающий завод производительностью до 1,2 млн тонн дизельного топлива в год; крупный логистический центр, направленный как на обеспечение услуг внутри региона, так и на экспортно-импортные операции.

Намерение инвестировать в ТОР «Белогорск» подтвердили три якорных резидента, которые обещают построить здесь завод по глубокой переработке сои, комбикормовый завод и хлебобулочный комбинат.

Не исключено, что в Амурской области появится еще одна ТОР - по газопереработке. Речь идет о проекте Амурского ГПЗ с ориентировочным объемом инвестиций в 670 млрд руб. «Применение режима ТОР для газоперерабатывающего кластера в Амурской области позволит наиболее полно раскрыть экономический потенциал проекта, - отметил Александр Галушка. - Газохимия - это та отрасль, которая на сегодняшний день несет в себе наиболее современные технологии, обладает мощнейшим мультипликативным эффектом. Поставщики оборудования в рамках этого проекта будут привлекаться в создаваемую специально для этих целей ТОР».

В Камчатской области подготовлен проект ТОР «Камчатка», в пределах которой предусматривается создание нескольких промышленно-логистических зон портового типа: терминал навалочных грузов, контейнерно-логистический терминал международного класса, рыбопромышленный и бункеровочный терминал и бизнес-зона (социально-деловой центр). Основной специализацией территории станет развитие туризма (стр. 28-30).

Лучшей площадкой для создания ТОР на территории Республики Саха (Якутия) признан проект индустриального парка «Кангалассы», хотя и он оценивается как сложный с точки зрения реализации. На первом этапе это проект промышленной направленности площадью 16,9 га, размер частных инвестиций составит 1,11 млрд руб., бюджетных - 0,2 млрд руб, будет создано 350 новых рабочих мест.

- Это достаточно сложная территория опережающего развития, проекты небольшие, их много, они диверсифицированы, - высказал мнение о проекте полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. - С одной стороны, конечно, удобнее иметь дело с 1-2 большими понятными проектами, обеспеченными финансированием. С другой стороны, там такое количество разных небольших предприятий, что если они будут реализованы, то точно принесут много пользы якутской земле. Кроме того, там хорошая, правильная позиция главы региона. Он готов нести полную ответственность за то, что все проекты будут реализованы.

Особенность ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» заключается в использовании местного сырья для изготовления конечной продукции с достаточно высокой добавленной стоимостью. Считается, что в отдельно взятом регионе - Якутии - производства, размещенные в ТОР «Кангалассы», будут реально способствовать импортозамещению.

Ведущей отраслью ТОР «Беринговский» в Чукотском автономном округе станет угольная промышленность. Проект ориентирован на разработку крупнейших месторождений каменного угля Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского угольного бассейна, переработку сырья и поставку готового концентрата преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Общие запасы Беринговского каменноугольного бассейна оцениваются более чем в 1 млрд тонн. Проектная мощность самого крупного в этом бассейне Амаамского месторождения достигает 7 млн тонн коксующегося угля в год, аналогичный показатель у Алькатваамского месторождения - 5 млн тонн. Соотношение доли частных и государственных инвестиций в проекты ТОР должно составить 8 руб. к 1 руб. Планируется создание 2,5 тыс. новых высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест.

По оценке специалистов, плановые объемы добычи угля могут достигать 10-12 млн тонн в год, из которых можно произвести 5-6,5 млн тонн высококачественного угольного концентрата. По словам губернатора Чукотки Романа КОПИНА, реализация инвестпроектов ТОР позволит в 2030 году достичь роста объемов налоговых доходов консолидированного бюджета региона от угольной промышленности в 60 раз по отношению к 2013 году и прироста ВРП - более чем на 600%.

Все совместить

Смогут ли Свободный порт Владивосток и создаваемые территории опережающего развития стать катализатором развития экономики Дальнего Востока? Четкого ответа на этот вопрос эксперты дать не могут. Однозначно мнение, что положительный эффект возможен лишь в случае, что условия будут едиными для всех, абсолютно прозрачными, не допускающими малейшей возможности создания бюрократических препон со стороны контролирующих органов - таможенных, ветеринарных, налоговых и т. п.

- Нужна команда управленцев, кадры, мотивация, - считает министр развития Дальнего Востока Александр Галушка. - Поэтому для работы на Дальнем Востоке мы по крупицам отбирали людей, которые в том числе имеют успешный опыт в реализации сложных проектов. Разработали для них систему мотиваций. Она заложена в основу создания Корпорации развития Дальнего Востока. А ключевые показатели эффективности, которые сейчас готовятся, будут измеряться качеством привлеченных инвестиций.

- Мы действительно очень надеемся, что развитие будет динамичным, - говорит Юрий Трутнев. - Я уверен, что жизнь в течение ближайших года-полутора все расставит по местам, все будет очевидно и понятно, как работает закон (о Свободном порте. - «ДК») и какова его эффективность. Мы сегодня, продолжая работу с дальневосточными регионами, получаем от губернаторов много предложений распространить действие закона о свободном порте на другие порты, потому что в реконструкции нуждаются, очевидно, не только порты Приморья, но и порты Камчатки, Анадыря, Певека, Магадана, Ванина. Мы проработаем эти предложения в правительстве.

Досье «Дальневосточного капитала»:

Для резидентов Свободного порта Владивосток предусмотрены следующие льготы и преференции:

- по налогу на прибыль: в первые 5 лет применяется пониженная ставка не более 5% (в том числе 0% в федеральный бюджет, не более 5% в региональный бюджет); в течение 5 последующих лет применяется налоговая ставка не менее 12% (в том числе 2% в федеральный бюджет, не менее 10% в региональный бюджет);

- по налогу на имущество организаций: освобождение от уплаты налога;

- по земельному налогу: освобождение от уплаты налога.

- по страховым взносам: с 2016 года для юридических лиц и предпринимателей, которые получили статус резидента Свободного порта Владивосток, установлены пониженные тарифы страховых взносов:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - 6% в соответствии с выбранным вариантом пенсионного обеспечения - 0 или 6% на финансирование накопительной пенсии;

- в Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,5%;

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%.

Инвестпроекты получат поддержку

Но не только ТОРы и Свободный порт Владивосток, по идее федерального центра, должны обеспечить развитие макрорегиона. Стимулируя инвестиционную активность на Дальнем Востоке, Правительство РФ готово участвовать инфраструктурных проектах. В начале июля подписано Постановление правительства РФ №693, которое регламентирует предоставление государственных субсидий инвесторам, реализующим проекты на территории ДФО.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с его подписанием «завершено создание целостной системы по отбору и инфраструктурной поддержке инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России».

«На нормативно-правовом уровне создана прозрачная и понятная цепочка: есть методика отбора инвестиционных проектов (утверждена Постановлением Правительства №1055 от 16.10.2014 г.), теперь есть и правила выделения финансирования и доведения его до инвесторов в форме субсидии», - отмечает министр.

В июле же принято решение о предоставлении субсидий для шести инвестиционных проектов. В этом году бюджетные ассигнования составят 2,7 млрд рублей. Предельный объем субсидий по этим проектам оценивается в 13,8 млрд рублей.

«Пять из шести утвержденных инвестиционных проектов начнут соответствующие работы по созданию объектов инфраструктуры уже в 2015 году, и один - с 2016 года», - говорит Александр Галушка.

По его словам, частные инвестиции в данные инвестиционные проекты составят 126,54 млрд рублей, то есть на один бюджетный рубль будет привлечено более 9 рублей частных инвестиций.

В Хабаровском крае два инвестпроекта получат 4,8 млрд рублей на строительство инфраструктуры. Это проект ООО «Сахатранс» по строительству угольного терминала в порту Ванино с объемом частных инвестиций 19,07 млрд рублей. В рамках государственной поддержки инвестору предоставляется субсидия на строительство необходимой инфраструктуры в объеме 3,277 млрд руб.

Второй проект инициирует ОАО «Ургалуголь», он рассчитан на увеличение добычи угля и строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Объем частных инвестиций в проект составляет 23,7 млрд рублей. В рамках государственной инфраструктурной поддержки инвестор получит финансирование на строительство автомобильных мостов через реки Чегдомын и Ургал, железнодорожных путей и одноцепной воздушной линии электропередачи. Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру составляет 1,549 млрд руб.

Хабаровский край предлагает для участия в очередном отборе инвестиционных проектов на государственную инфраструктурную поддержку инвестиционный проект ОАО «Русолово» по созданию горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова, проект ОАО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» по созданию птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки и проект ООО «Азия Лес» по организации производства строганых и профилированных пиломатериалов.

В Амурской области поддержку получит проект ГК «Петропавловск» по развитию золотодобычи в Селемджинском районе с объемом частных инвестиций свыше 36 млрд рублей. Инвестору предоставляется субсидия на на строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ Февральская - Рудная и подстанции 220 кВ «Рудная» общим объемом финансирования 5,6 млрд руб.

Из новых инвестиционных проектов, которые будут заявлены на получение государственной инфраструктурной поддержки, - комбинат «Тепличный», «Амурагрохолдинг» с семенным заводом, новый зерноочистительный комплекс. В проработке у Фонда развития Дальнего Востока находятся инвестиционные проекты по созданию канатной дороги через реку Амур и строительству золотодобывающего рудника «Кун-Манье».

В Камчатском крае господдержку на развитие инфраструктуры получил инвестиционный проект «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения» компании «Сигма», на строительство 100 км дороги. На очереди еще один важный для развития горной промышленности Камчатки проект - строительство ГОК «Аметистовый».

Наряду с ними на господдержку претендуют инвестиционные проекты: строительство ГОК на золоторудном месторождении Бараньевском и развитие свиноводства в Камчатском крае.

В Якутии государственную поддержку получат проекты строительства двух горно-обогатительных комбинатов - «Инаглинский» (для строительства подстанции 110 кВ) и «Таежный» (первый этап) (на создание энергетического комплекса и строительство железнодорожной станции).

Республика претендует также на господдержку в проекте строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, инициатором которого выступает Федеральное дорожное агентство, а также ряда проектов, связанных с разработкой месторождений и оптимизацией дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дать инструменты

Почти одновременно с ФЗ «О Свободном порте Владивосток» был принят Федеральный закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», который вступит в силу 1 января 2016 года. Он должен облегчить создание инфраструктуры для проектов в рамках ТОР, Свободного порта Владивосток.

Как пояснил базовый принцип этого закона заместитель министра по развитию Дальнего Востока Максим ШЕРЕЙКИН, инфраструктура должна на полшага опережать инвесторов. «Предприниматели хотят видеть не чистое поле, а подготовленные участки. Первый шаг должно сделать государство. Государство должно первым вложиться в создание инфраструктуры, взять на себя девелоперский риск, спрогнозировать объем потребления энергоресурсов», - подчеркнул Максим Шерейкин.

В июле правительство РФ приняло еще одно важное решение. Своим постановлением №692 от 9 июля 2015 г. оно снизило пороговые требования для отбора инвестпроектов, претендующих на господдержку. Сняты ограничения, которые долгое время не позволяли открыть «кубышку» созданного как институт развития для региона АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Теперь достаточно решения правительственной подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, чтобы Фонд мог приступить к инвестированию.

- То, что проекты Фонда развития Дальнего Востока будут проходить по общей методике отбора инвестиционных проектов, существенно ускорит процедуру принятия решения по ним, - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. - Процедура получения «зеленого света» для проектов Фонда теперь удобна и прозрачна.

В совокупности все эти изменения увеличивают государственную поддержку крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.