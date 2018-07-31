Под жарким брендом

Культурные и спортивные мероприятия на Русском острове стали хорошей возможностью демонстрации талантов жителей Приморья

Фестиваль «Лето на Русском», проводящийся в Приморском крае с 2014 года, в этом году вновь поменял свой формат. На сей раз «Лето» раскрыло творческий потенциал Приморья перед участниками и гостями Международного дальневосточного морского салона, который состоялся в столице региона в минувшие выходные. Свои работы публике в рамках пленэра «Лето на Русском - 2018» представили приморские художники разных поколений.

Своего рода прологом к фестивалю «Лето на Русском» стал состоявшийся в августе 2013 года во Владивостоке Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках.

Фестиваль с историей

К крупнейшему спортивному мероприятию с участием большого количества представителей данного вида спорта из-за рубежа был приурочен международный арт-фестиваль. Кроме того, в эти же дни состоялись презентация БК «Спартак-Приморье» и ВК «Приморочка», концерт приморских исполнителей, турнир по уличному баскетболу, граффити-фестиваль, любительский чемпионат по футболу, чемпионат по панкратиону, соревнования на лодках класса «Дракон».

Начиная с 2014 года, спортивные и культурные мероприятия на островной территории Владивостока проходили под брендом фестиваля «Лето на Русском». Причем, в связи с тем, что первое «Лето» проводилось через несколько месяцев после зимней Олимпиады в Сочи, фестиваль был включен в перечень культурных событий на олимпийскую тематику. В 2015 году «Лето на Русском» вновь отметили на федеральном уровне - он был признан одним из лучших мероприятий в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма. Кроме того, все дни работы фестиваля «Лето на Русском-2015» работала «Улица мастеров», где прошли мастер-классы по изготовлению сувениров, конкурс туристской песни, интерактивные программы, выступление творческих коллективов Приморья. В 2016 году фестиваль был отменен из-за работ по подготовке к проведению Восточного экономического форума, а гонку на аквабайках, которая обычно стартовала и финишировала в бухте Аякс, перенесли в другое место.

В 2017 году «Лето на Русском» возобновилось, однако срок его проведения перенесли на начало июля. За три дня, в течение которых проходил фестиваль, жители и гости Приморья стали участниками и зрителями более 40 культурных и спортивных мероприятий. Ключевым пунктом спортивной программы фестиваля стали открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту «Русский Гран-при 2017». Также во время фестиваля был проведен массовый заплыв для любителей на 5,5 км от острова Скрыплева до бухты Аякс под названием «Побег». Особое место в программе фестиваля-2017 занял блок инклюзивных активностей «Возможности без границ»: спорт, искусство, творчество лиц с инвалидностью. В рамках фестиваля прошел конкурс Inclusive Dance PRIMORYE - региональный этап V международного благотворительного танцевального фестиваля. По словам организаторов, главной целью мероприятия стало вовлечение в занятия танцем детей-инвалидов и молодых инвалидов, оказавшихся в социальной изоляции, а также создание доброжелательной социальной среды вокруг людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Лето» для гостей Морского салона

Добавим, что очередное масштабное мероприятие под названием «Лето на Русском» в 2018 году уже состоялось. В рамках культурной программы Международного дальневосточного морского салона, площадкой которого в этом году был выбран кампус Дальневосточного федерального университета, на минувшей неделе работал пленэр «Лето на Русском - 2018», где свои работы участникам и посетителям форума представили приморские художники. Гости пленэра имели возможность наблюдать процесс создания произведений искусства «в реальном времени», непосредственно на лоне природы - живописном берегу бухты Аякс.

Участниками пленэра «Лето на Русском - 2018» стали 15 приморских художников разных поколений. Мероприятие включало в себя мастер-классы, которые приоткрывали секреты мастерства и посвящали участников в тонкости и детали живописного ремесла. А в последний день МДМС, 28 июля, на набережной кампуса ДВФУ состоялась выставка по итогам пленэра, где посетители могли приобрести только что созданные работы приморских художников. На выставке было представлено более 20 произведений пленэрной живописи, выполненных в разных манерах и техниках. Отметим, что проведение пленэра является традицией - впервые это мероприятие с последующей выставкой прошло на фестивале «Лето на Русском» в 2015 году. Кроме того, на Спортивной набережной Владивостока в дни Морского салона организовали концертную программу с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей, а также выставку работ юных художников Дальнего Востока и Китая. В рамках выставки художники создали картину «Волна вдохновения» длиной 5 метров.

Также к проведению Морского салона и к 80-летию со дня образования Приморского края была приурочена фотовыставка Приморского отделения Союза фотохудожников России «На границе земли и соленого моря», состоявшаяся с 25 по 29 июля. А в общей сложности, в культурную программу Международного дальневосточного морского салона (МДМС) в Приморье были включены свыше 10 мероприятий - выставок, спектаклей, экскурсий и концертов.

На фото: В нынешнем году фестиваль «Лето на русском» состоялся в рамках культурной программы Международного дальневосточного морского салона, площадкой которого был выбран кампус ДВФУ.

Фото Юрия РОГОВА.