В Благовещенске строители приступили к установке второй опоры моста через Амур

Общая протяженность моста "Амур (Хэйлунцзян)" составляет 19,5 км, российская часть - 13,5 км

Как доложил директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске Евгений Корольков, на данный момент все работы ведутся в графике.

Идет бурение скважин под заливку свай. Закончены работы по заливке первой опоры, приступили к возведению второй опоры, по ней же уложено 520 кубометров бетона из планируемых 780 кубометров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

«Общая протяженность объекта составляет 19,5 км, российская часть - 13,5 км. По проекту в перечень объектов входит возведение части моста через Амур, строительство моста через протоку Каникурганская, возведение двух сооружений для транспортного сообщения сельхозтерриторий и три путепровода (автодороги)», - рассказал директор благовещенского филиала российско-китайской компании Евгений Корольков.

Руководитель региона поинтересовался у застройщиков объемами выполненных дорожно-строительных работ по подъездным путям.

«Объем насыпи земляного полотна составил 1 млн. 200 тыс. м3 грунта, что составляет 21,4% от общего проектного объема или 47,6% от общего объема на 2017 год. Всего с начала строительства общий объем земляных работ, (включая работу по снятию верхних слоев почвы) превышает 1,7 млн. м3, это 26,5% от общего объема по проекту (32 млн. м3 грунта на 2017 год)», - рассказал руководитель проекта от компании АО «Асфальт» Виктор Банин.

Он также отметил, что на двух путепроводах из трёх в полном объеме проведены подготовительные работы, забиты свайные поля. Ведутся работы по срубке свай и армированию фундаментов для выполнения бетонных работ.

«Построен временный мост через протоку Каникурганская. В настоящее время две буровые машины бурят скважины для опор капитального моста через протоку. Также полностью проведены подготовительные работы по строительству двух сооружений для связи сельхозтерриторий забиты свайные поля, ведется армирование фундаментов, выполнены работы по бетонированию в объеме 235 м3 бетона», - рассказал Виктор Банин.

Для подключения стройплощадок к постоянной схеме электроснабжения ведется установка линий электропередач.

Губернатор обратился к руководителям амурских компаний, ведущих строительство объектов.

«Ваши компании - амурские, в штате организаций преимущественно трудятся амурчане, стоит продолжать политику привлечения местных специалистов», - сказал губернатор региона Александр Козлов.

Как было озвучено на заседании штаба, на строительстве моста задействовано 166 единиц квалифицированного персонала и 46 единиц строительной техники. На дорожных работах - 300 специалистов и 65 единиц техники. На сегодня построены два общежития на 120 мест каждое и производственная база, столовая и баня, запущены два бетонных завода.

Также Александр Козлов поинтересовался проведением дополнительных работ на объектах.

Как доложил заказчик, проведены археологические исследования, ведется пересадка краснокнижных растений и обустройство мест гнездования краснокнижных птиц.

Журнал "Дальневосточный капитал".