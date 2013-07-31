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Транснефть перекачала по ВСТО 100 млн тонн нефти
31 Июля 2013, 14:03 | Дальний Восток
29 июля по трубопроводной системе в направлении Сковородино (Амурская область) прокачана юбилейная, 100 миллионная тонна.
Юбилейную тонну приняла и перекачала НПС-10 "Талакан", на которой побывал корреспондент ZRPRESS.RU.
Ровно половина углеводородного сырья - 50 млн тонн - принята от поставщиков с новых восточно-сибирских и якутских месторождений. Сегодня нефть в магистральный нефтепровод ВСТО поставляется более чем с десяти месторождений: Талаканского, Верхнечонского, Марковского, Дулисьминского, Ярактинского и др.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: ВСТО Транснефть
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