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Снабженец ледового класса "Иван Сидоренко" сошел со стапелей Амурского судостроительного завода

31 Мая 2013, 18:16 | Дальний Восток

31 мая Амурский судостроительный завод (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) закончил этап стапельных работ по строительству первого судна снабжения ледового класса для работ с полупогружными плавучими буровыми установками.

Новое судно покинуло цех, впереди – достройка и насыщение его оборудованием и механизмами. Нарекли «первенца» «Иван Сидоренко». Его брат-близнец «Остап Шеремета» также в скором времени в положенный срок отправится работать в район Сахалина.

Уникальность этого судна-снабженца в том, что это полностью российский проект. Спроектирован он в Крыловском государственном научном центре, строится из отечественного металла на Амурском судостроительном заводе, расположенном в Комсомольске-на-Амуре. Заказчиком выступила компания «Газфлот», а инвестором – Газпром. Всего по заказу госкорпорации ДЦСС строит два судна. Второе, уже получившее имя «Остап Шеремета», будет спущено на воду в следующем году.


 

Представители Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, администрации Хабаровского края, мэрии Комсомольска-на-Амуре, проектировщики из Крыловского государственного научного центра, Газфлота и также головной компании «Газпром» приняли участие в тожественной церемонии вывода судна из цеха.


 

Как подчеркивают специалисты, «Иван Сидоренко» отвечает всем мировым стандартам. В том числе на нем установлена система динамического позиционирования, которая благодаря комплексу спутниковой навигации системы датчиков, эхолотов и иных систем позволит автоматически удерживать судно в заданной точке. Оно будет заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.

Реализация этого проекта стала возможной после совещания, которое провел Владимир Владимирович Путин в качестве премьер-министра в мае 2009 года в городе Комсомольске-на-Амуре. Посещая ОАО «Амурский судостроительный завод», Владимир Путин заострил внимание на том, что российские госкорпорации и крупные компании должны размещать заказы на свои суда, в первую очередь на российских верфях.

– Считаю недопустимым размещение заказов на зарубежных верфях, если есть возможность строительства аналогичной морской техники в России, – отметил тогда на совещании, состоявшемся в Комсомольске-на-Амуре, Владимир Путин. – Следует сформировать единую систему долгосрочных государственных заказов на ремонт и модернизацию кораблей. 

Сейчас на Дальнем Востоке активно развивается нефтегазовый кластер, и уже  остро чувствуется дефицит российского флота для транспортировки углеводородного сырья, вспомогательного флота для его добычи. Руководство ДЦСС ведет активные переговоры по размещению заказов на изготовление подобного флота на заводах, входящих в состав корпорации ОСК. Благодаря кооперации мощностей всех дальневосточных заводов ДЦСС уже успешно реализует проекты по строительству вспомогательного флота. Месяц назад на заводе «Звезда», входящем в структуру ДЦСС, были спущены по заказу Роснефти два бонопостановщика-нефтесборщика.

Помимо гражданского судостроения руководство ДЦСС уделяет самое пристальное внимание заказам по линии министерства обороны. Только на стапелях ОАО «Амурский судостроительный завод» сейчас строятся два корвета. Также в штатном режиме на мощностях Центра судоремонта «Дальзавод» проводится ремонт надводных и подводных кораблей Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».  

Характеристики судна: дедвейт – 4415 т; длина судна – 90,0 м; ширина – 19,0 м; высота борта – 9,5 м. Скорость полного хода – до 17 узлов, экономичного – до 12 узлов. Экипаж – 20 человек. Предусмотрены помещения для размещения пассажиров и спецперсонала – до 40 человек. Судно может принять на борт и временно разместить до 100 спасенных человек. Имеет неограниченный район плавания, район эксплуатации – моря арктического шельфа. Автономность плавания – 30 суток.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

 

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: ДЦСС  Амурский судостроительный завод  ледокол 



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