ДГК планирует выйти на безубыточность

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (100%-ная дочерняя компания ОАО «ДЭК») в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 64,5% - до 1 млрд 732,431 млн рублей.

«В 2011 году перед компанией стоит непростая задача. Мы должны завершить год хотя бы с «нулевым» финансовым результатом», - привели в пресс-службе ДГК слова гендиректора Михаила ШУКАЙЛОВА.