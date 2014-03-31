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Финансовые результаты "Полиметалла" за 2013 год оказались хуже прогноза в разы

31 Марта 2014, 20:04 | Дальний Восток

Polymetal (объединяет активы ОАО "Полиметалл") получил по итогам 2013 года $198 млн чистого убытка по МСФО против $428 млн чистой прибыли в 2012 году, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение компании.

Результат оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали убыток в размере $45,5 млн. Отрицательный результат компания объясняет снижением цен на драгметаллы, отрицательными нереализованными курсовыми разницами и неденежными расходами от обесценения. Скорректированная чистая прибыль компании за 2013 год составляет $117 млн, из которой Polymetal выплатит дивиденды.

Совет директоров Polymetal предложил выплатить итоговые дивиденды в размере $0,08 за акцию, что составляет 30% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2013 года.

Polymetal объединяет на Дальнем Востоке следующие активы:

- Дукатский хаб, расположенный в Магаданской области на Дальнем Востоке России, созданный в 2008 г. посредством объединения Дукатского и Лунного ГОКов;

- Омолонский хаб, созданный в 2009 г. на северо-востоке Магаданской области на базе Месторождений,  расположеных вокруг Кубакинской фабрики;

- Амурский хаб - первый комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов в России. Хаб включает два месторождения золота с богатыми упорными рудами: Албазино в Хабаровском крае и Майское в Чукотском АО;

- Хаканджинское месторождение в Хабаровском крае.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: итоги-2013  Полиметалл 



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