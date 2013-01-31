"РусГидро" до лета выберет подрядчика строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке

ОАО "РусГидро" в конце первого - начале второго квартала проведет тендер на выбор подрядчика для строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель правления "РусГидро" Евгений ДОД. В настоящее время готовится конкурсная документация.

Акционеры "РусГидро" 16 ноября 2012 года одобрили допэмиссию 110 млрд акций, а соответствующий указ президента РФ был подписан 22 ноября. Размещение акций по преимущественному праву завершится 26 февраля 2013 года. Размещение по открытой подписке пройдет в марте-апреле текущего года, а отчет об итогах допэмиссии будет зарегистрирован в мае-июне 2013 года.

Полученные средства "РусГидро" направит на реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке - в частности, строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (первая очередь), Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) и Благовещенской ТЭЦ (вторая очередь).

"РусГидро" 20 декабря 2012 года уже получило от государства 50 млрд рублей в оплату допэмиссии.

"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг РАО "Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная электрическая мощность группы "РусГидро" составляет почти 36,5 ГВт. Компания находится под контролем государства.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.