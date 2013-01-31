Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"РусГидро" до лета выберет подрядчика строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке
ОАО "РусГидро" в конце первого - начале второго квартала проведет тендер на выбор подрядчика для строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель правления "РусГидро" Евгений ДОД. В настоящее время готовится конкурсная документация.
Акционеры "РусГидро" 16 ноября 2012 года одобрили допэмиссию 110 млрд акций, а соответствующий указ президента РФ был подписан 22 ноября. Размещение акций по преимущественному праву завершится 26 февраля 2013 года. Размещение по открытой подписке пройдет в марте-апреле текущего года, а отчет об итогах допэмиссии будет зарегистрирован в мае-июне 2013 года.
Полученные средства "РусГидро" направит на реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке - в частности, строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (первая очередь), Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) и Благовещенской ТЭЦ (вторая очередь).
"РусГидро" 20 декабря 2012 года уже получило от государства 50 млрд рублей в оплату допэмиссии.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг РАО "Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная электрическая мощность группы "РусГидро" составляет почти 36,5 ГВт. Компания находится под контролем государства.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
Новости раздела
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников