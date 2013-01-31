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Цена на нефть определяет судьбу крупных проектов на Дальнем Востоке
Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН на страничке в фэйсбуке поделился мнением о судьбе части судостроительного проекта на юге Приморского края, в частности, о планах по созданию платформостроительной верфи.
Проект верфи на Дальнем Востоке, который был заморожен якобы из-за нехватки средств, будет реализован после определения этапности освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, сообщил вице-премьер.
Это мнение показалось оптимистичным, однако, Минэкономразвития Российской Федерации буквально следом развеяло этот оптимизм, сообщив, что в период до 2030 г. не исключается возможность того, что разработка Штокмановского месторождения газоконденсатов будет свернута. Основным фактором риска является сложность его разработки и высокая стоимость проекта. Кроме того, под большим вопросом находится будущая рентабельность освоения участка, поскольку прогнозированные оценки свидетельствуют о возможности падения мировых цен на углеводороды. Самое крупное месторождение газоконденсатов в мире находится в центральной части шельфа Баренцева моря на территории, относящейся к РФ. Расстояние от Штокмана до Мурманска - 600 км.
Только если стоимость нефти на мировом рынке будет высокой, актуальность разработки Штокмановского месторождения сохранится.
Настораживает то, что ценовая политика на мировом рынке повлияет и на активность работы всех месторождений в Иркутской области. И хотя в этой связи не упоминается разработка Чаяндинского месторождения в Якутии, отмечается, что риски переноса сроков касаются и проектов по созданию мощностей по производству сжиженного природного газа - "Владивосток СПГ", рассчитанный на Чаяндинский газ, и "Ямал СПГ".
Напомним, именно под добычу углеводородов в российской Арктике и поставку продукции заводов СПГ готовились проекты крупной судостроительной и платформостроительной верфей в Приморском крае. Первая очередь судостроительной верфи готовится к пуску, однако, из-за смены конъюнктуры рынка может оказаться без заказов. А начало реализации проекта платформостроительной верфи вообще не просматривается. Правда, в последние недели цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".
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