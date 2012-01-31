«Госмедстрах» едва ли останется на рынке

Страховая медицинская компания «Госмедстрах» пытается через суд добиться восстановления в реестре и заключения расторгнутого ранее ТФОМСом договора о финансовом обеспечении ОМС на 2012 год. По словам ее президента Сергея ГРАЦА, 26 декабря решением Арбитражного суда Приморского края решения ТФОМС были признаны незаконными, и суд обязал Фонд включить «Госмедстрах» в реестр, но этого не произошло до сих пор.

Как пояснили в пресс службе ТФОМСа, договор с этой компанией не был заключен из-за того, что она не подала в срок полный пакет документов. Тем не менее решение суда было исполнено, и компания была внесена в реестр, но так как «Госмедстрах» по-прежнему не подавал необходимые документы, то был исключен повторно.

Сергей Грац не согласен с этим утверждением и намерен вновь добиваться в суде восстановления в реестре.

В то же время в соответствии с законом медицинские страховые компании обязаны с 1 января 2012 года поднять размер уставного капитала до 60 млн рублей. Не выполнившие это требование страховщики должны покинуть рынок в наступившем году. На пресс-конференции президент «Госмедстраха» заявил, что все требования по уставному капиталу ими выполнены.

Тем не менее это не подтвердили в региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам. Как сообщил заместитель руководителя РО РСФР России в ДФО Евгений ВОРОБЬЕВ, в наличие имеется только протокол собрания акционеров от 20 декабря 2011 года, который сообщает о решении увеличить уставной капитал компании до 61 млн рублей. Но до сих пор никаких документов по оплате, подтверждающих выполнение решения собрания, не поступало. Очевидно, «Госмедстрах» все же не сможет остаться на рынке.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».