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ОАО «Полиметалл» к 2012 году увеличит производство золота на территории ДФО в два раза

31 Января 2011, 16:01 | Дальний Восток

ОАО «Полиметалл» в 2010 году произвело 18 тонн золота, из них на территории Дальневосточного федерального округа – более 10 тонн. Годовое производство серебра составило более 500 тонн. К 2012 году «Полиметалл» рассчитывает увеличить производство золота до 19,6 тонн, серебра – до 796 тонн, сообщил Виталий Несис, генеральный директор и член правления ОАО «Полиметалл», в ходе рабочей встречи с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Виктором Ишаевым, состоявшейся 31 января.

Полпред отметил, что ОАО «Полиметалл» - известная на Дальнем Востоке компания, которая добывает золото и серебро в Магаданской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе, а также попросил Виталия Несиса подвести итоги работы предприятия на территории Дальневосточного федерального округа в 2010 году. Собеседники обсудили и планы компании на 2011 год.

В 2011 году компания планирует запустить горно-обогатительную фабрику на базе месторождения Албазино и Амурский гидрометаллургический комбинат. Также ОАО «Полиметалл» продолжит строительство горно-обогатительной фабрики на Чукотке, где уже построен нулевой цикл, а через месяц начнется монтаж металлоконструкций. В августе начнется переработка руды в Магаданской области. Также в Магаданской области компания продолжит добычу угля и вложит средства в разведку новых угольных месторождений.

Виктор Ишаев заявил, что он удовлетворен работой компании на территории Дальнего Востока и выразил пожелание дальнейшего конструктивного взаимодействия «Полиметалла» с органами власти регионов федерального округа. Со своей стороны полпред заверил главу компании в том, что окажет любую помощь для созидательной работы ОАО «Полиметалл» на Востоке России, сообщает аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

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