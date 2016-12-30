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Дальневосточная гильдия риэлторов перед Новым годом сменила лидера

30 Декабря 2016, 11:26 | Дальний Восток

На прошедшем во Владивостоке отчетно-выборном общем собрании «Дальневосточной гильдии риэлторов» эта общественная организация сменила лидера, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Бессменное с 2009 года, то есть с ее основания, правление Владимира КАПЛИНСКОГО сменилось правлением Светланы НАГОВИЦЫНОЙ, которая сегодня является также руководителем владивостокского Агентства недвижимости «Виктория».

Как отмечают коллеги, Светлана Александровна – профессионал своего дела, имеющая активную гражданскую позицию. Уже ряд лет она участвует в работе гильдии, заслужила авторитет и признание среди своих коллег и партнеров. Своей главной задачей на высокой выборной должности ДГР она видит усиление роли исполнительного аппарата, деятельность которого будет направлена на развитие и достижение новых высот в своей деятельности членами ассоциации.

На этом же собрании «ДГР» был избран и новый состав правления этой общественной организации из 10 человек, которые соберутся на свое первое заседание уже в январе 2017 года. При этом основной заботой правления станет, как было отмечено: «В целях увеличения конкурентных преимуществ в работе и увеличения прибыли членов ДГР, развития совместных сделок и аналитического центра, развития цивилизованного рынка недвижимости и защиты прав потребителей, а также противостояния внешним угрозам – будет продолжена работа над развитием информационного портала "Система партнерских продаж – Дальний Восток».

Представители риэлторского сообщества так же по традиции определили нового почетного члена ДГР - им в этом году стала Анастасия НЕВЕДОМАЯ из г. Благовещенска, которая внесла значительный вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости в Амурской области.

Виктор КУДИНОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: риэлтер  недвижимость 



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