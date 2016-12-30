Игорь ПОПОВ, директор приморского базового филиала АО "Сбербанк-Лизинг": Преимущества льготного режима оценил крупный бизнес

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- С момента запуска Свободного порта Владивосток, на наш взгляд, произошли значительные изменения как в содержании данного проекта, так и в отношении к нему бизнеса.

Мы по-прежнему наблюдаем несколько тенденций: во-первых, очевидно, что преимущества льготного режима оценил крупный бизнес. В регионе (а СПВ теперь охватывает не только Приморский край, но и ряд населенных пунктов других территорий ДФО) уже реализуются несколько проектов от компаний федерального уровня, и их количество постоянно растет. Во-вторых, есть ряд региональных компаний, которые также не побоялись направить свои ресурсы на регистрацию в СПВ и дальнейшие инвестиции уже в новом режиме. Среди таких компаний есть предприятия и малого бизнеса, однако у многих из них пока дело дальше регистрации не пошло. Также есть значительная прослойка компаний, которые сейчас не верят в реализуемую идею свободного порта, при этом, однако, и собственные, новые, проекты не запускают, ожидая наступления неких перемен к лучшему.

В то же время для того, чтобы появились ощутимые изменения в жизни города и края, прошло еще слишком мало времени. Сейчас компании запускают новые проекты в рамках СПВ и приступают к инвестициям. Это, безусловно, приведет к некоторому увеличению рабочих мест в регионе, но совокупный экономический эффект проявится только после выхода проектов на эксплуатационную фазу, а это перспектива от 3 до 5 лет. Необходимо, чтобы в рамках СПВ образовалась экосистема, состоящая из благоприятных условий (льготный экономический режим + инфраструктура + законодательная база), крупных, средних и малых предприятий, ориентированных на выпуск продукции и услуг с добавленной стоимостью вовне, и сервисного сектора, который будет обслуживать данные компании внутри СПВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.