Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь ПОПОВ, директор приморского базового филиала АО "Сбербанк-Лизинг": Преимущества льготного режима оценил крупный бизнес
Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»
- С момента запуска Свободного порта Владивосток, на наш взгляд, произошли значительные изменения как в содержании данного проекта, так и в отношении к нему бизнеса.
Мы по-прежнему наблюдаем несколько тенденций: во-первых, очевидно, что преимущества льготного режима оценил крупный бизнес. В регионе (а СПВ теперь охватывает не только Приморский край, но и ряд населенных пунктов других территорий ДФО) уже реализуются несколько проектов от компаний федерального уровня, и их количество постоянно растет. Во-вторых, есть ряд региональных компаний, которые также не побоялись направить свои ресурсы на регистрацию в СПВ и дальнейшие инвестиции уже в новом режиме. Среди таких компаний есть предприятия и малого бизнеса, однако у многих из них пока дело дальше регистрации не пошло. Также есть значительная прослойка компаний, которые сейчас не верят в реализуемую идею свободного порта, при этом, однако, и собственные, новые, проекты не запускают, ожидая наступления неких перемен к лучшему.
В то же время для того, чтобы появились ощутимые изменения в жизни города и края, прошло еще слишком мало времени. Сейчас компании запускают новые проекты в рамках СПВ и приступают к инвестициям. Это, безусловно, приведет к некоторому увеличению рабочих мест в регионе, но совокупный экономический эффект проявится только после выхода проектов на эксплуатационную фазу, а это перспектива от 3 до 5 лет. Необходимо, чтобы в рамках СПВ образовалась экосистема, состоящая из благоприятных условий (льготный экономический режим + инфраструктура + законодательная база), крупных, средних и малых предприятий, ориентированных на выпуск продукции и услуг с добавленной стоимостью вовне, и сервисного сектора, который будет обслуживать данные компании внутри СПВ.
Новости тематики
Новости раздела
- Игорь ПОПОВ, директор приморского базового филиала АО "Сбербанк-Лизинг": Преимущества льготного режима оценил крупный бизнес
- ИК "Восточные ворота" во Владивостоке строит много и доступно
- Дальневосточная гильдия риэлторов перед Новым годом сменила лидера
- В Приморье на частном предприятие приостановлено производство пельменей
- В апреле 2017 года пройдет второй форум "Агро Дальний Восток и Сибирь"
- Ричард ван Вагенинген: "Кризис - это время возможностей"
- Вантовый мост через Амур свяжет Благовещенск и Хэйхэ
- В Амурской области начинается строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ
- Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и водных биоресурсов в Китай в три раза
- Дальний Восток учится жить без финансовой помощи из центра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- Во Владивостоке попытались продать школу
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны