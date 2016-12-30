ИК "Восточные ворота" во Владивостоке строит много и доступно

Молодежный микрорайон во Владивостоке на ул. Черняховского вырос еще на 185 квартир

Чтобы разрезать традиционную красную ленточку на вводящихся двух новых блок-секциях 17-этажного монолитно-каркасного дома на ул. Черняховского, 9, генеральный директор ООО ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК на собрании, посвященном вводу этого нового объекта, пригласил троих желающих из будущих новоселов.

По его мнению, главный вклад в строительство дома внесли именно они, доверив компании и МЖСК «Варяг» свои деньги, которые в конечном счете превратились в желанные квадратные метры жилья.

Ленточка мгновенно была разрезана, а ее мелкие кусочки – на счастье и как добрый для строителей знак – были разобраны на сувениры.

С этого понедельника будущие жильцы, у которых впереди еще и новогодние каникулы, могут получить долгожданные ключи, оформить акты приема-передачи квартир и приступить к их ремонтам. Причем в первую очередь рекомендовано установить сантехнику. Правда, тем, у кого еще осталась задолженность по взносам, придется ее гасить, и только затем они тоже получат доступ к ремонту.

Несмотря на праздники, строители будут помогать новоселам, работать по замечаниям, которые запланировали устранить в ближайшее время. Кроме того, новые блок-секции и еще две, введенные строителями ранее, намечено поставить на кадастровый учет, что позволит жильцам начать оформление прав собственности.

На собрании председатель МЖСК «Варяг» Александр ЛОЗЕБНОЙ предложил будущим жильцам выбрать одну из форм управления своим домом – либо свое ТСЖ, либо МЖСК, с помощью которого они построили это жилье, либо – довериться какой-нибудь управляющей компании. В итоге остановились на МЖСК, который на сегодня осуществляет функции управления на многих построенных с его помощью домах. В том числе и на всех построенных в районе ул. Черняховского – четырех десятиэтажных и первых двух блок-секциях дома №9.

Сейчас рядом продолжается строительство еще двух таких же 17-этажных блок-секций, на 185 квартир.

Планируется завершить общее для застраиваемой территории благоустройство и строительство спортивного комплекса.

- Во Владивостоке помимо этой площадки мы будем строить жилье на ул. Пархоменко, рассматриваем земельные участки по Первомайскому району, в районе ул. Невельского, 1, - отметил Иван Буленок. - Стараемся участвовать в интересных для нас аукционах, на которых разыгрываются участки под жилье. Учитывая, что строим наиболее доступное в городе, и соперничать с теми, кто имеет «шальные» деньги, мы не можем.

Союз ООО ИК «Восточные ворота» и МЖСК «Варяг» позволяет строить быстро, качественно и недорого, вписываясь в цену квадрата, декларируемую различными целевыми жилищными федеральными и краевыми программами.

В завершающемся году планомерно и без суеты «Восточные ворота» ввели 640 квартир общей площадью почти 30 тыс. квадратных метров. Помимо Владивостока построено около 217 квартир в Артеме, 80 квартир в Находке, почти 70 – в Большом Камне.

Сейчас в стадии строительства находится еще более 700 квартир, которые будут введены в юбилейный год Великой октябрьской революции. Иван Иванович не скрывает, что по своим убеждениям остается коммунистом и форма молодежного жилищно-строительного кооператива, взятая компанией на вооружение, – это то, что было удачно и в нашем прошлом и что очень эффективно в настоящее время.

Сегодня эта компания, наработавшая серьезный опыт на бюджетных объектах, готова браться за решение крупных социальных задач.

- Наш коллектив уже два года пытается заключить долгосрочный договор на строительство в крае жилья для детей-сирот, - продолжает Иван Буленок. - Для них сегодня необходимо более 5,5 тыс. квартир. По разным причинам договор не подписывается. Мы готовы строить такое жилье в любых населенных пунктах Приморья и рассматривать различные его варианты. Собираемся участвовать и в аукционах на это строительство. Если не будет вопросов с отводом земли и определится финансирование, то за семь лет все это жилье готовы построить. Это реально, учитывая, что площади квартир, которые идут для детей-сирот, – это 16-34 кв. метров. То, что у нас сегодня находится в стадии строительства или уже введено, также легко преобразовывается в такие квартиры.

Руководитель компании «Восточные ворота» отметил, что даже столь грандиозная задача не должна помешать осуществлению многих других проектов, с которыми специалисты компании сегодня продолжают работать по всему краю. В преддверии Нового года Иван Буленок пожелал всем приморцам:

- Мы от всей души поздравляем вас с Новым годом! Но особенно тех, кто сегодня заселяется в новые дома, построенные приморскими строителями. Это всегда значимо и приятно, несмотря на все сложности, какие сегодня существуют в нашей жизни. И, конечно, здоровья и счастья!

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.