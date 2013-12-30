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Руководителем дальневосточного главка Спецстроя России назначен профессиональный военный
В новом 2014 году объем подрядных работ «Дальспецстроя» существенно увеличится. Акцент деятельности предприятия будет смещен в сторону строительства объектов военной и космической инфраструктуры. Данные задачи организация будет решать под руководством нового начальника – профессионального военного, полковника Валерия КУЗНЕЦОВА.
Для большинства дальневосточников «Дальспецстрой» ассоциируется в первую очередь с ежегодно вводимыми этой организацией новыми жилыми домами, автомобильными дорогами, объектами социально-культурной сферы и энергетической инфраструктуры. Такие стройки на слуху, да и увидеть их можно во многих уголках Дальневосточного федерального округа.
Однако «Дальспецстрой» ведет строительство объектов по еще одному направлению деятельности, которое не афишируется и не бросается в глаза. Это возведение объектов хозяйственного и военного назначения по заказу Министерства обороны Российской Федерации. «Дальспецстрой» одна из немногих в регионе организаций, которая может выполнить строительные работы по возведению специальных и стратегически важных объектов не только качественно, но и с соблюдением всех требований секретности и, что не менее важно – строго в установленные сроки.
Одним из относительно открытых для общественности проектов «Дальспецстроя» стало строительство и реконструкция объектов главной базы атомных подводных лодок Тихоокеанского флота в ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края, осуществляемые дальспецстроевцами с 2004 года. За несколько лет здесь построены десятки зданий как социально-бытового, так и военного назначения, обеспечивающих в комплексе возможность военнослужащим полноценно выполнять боевые и учебные задачи по защите национальной безопасности.
В 2014 году особое внимание «Дальспецстроя» будет уделено реконструкции и возведению военных городков в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях, а также строительству других стратегически важных объектов в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
В планах предприятия также - завершить возведение жилья для военнослужащих в «Волочаевском городке» и «Снеговой Пади», приступить к реконструкции Президентского кадетского училища в столице Приморского края, а также продолжить строительство объектов военной инфраструктуры в ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края.
Уже в первом квартале строители «Дальспецстроя» рассчитывают взять самые высокие темпы. К этому их обязывает участие в четко расписанной по объемам и срокам программе Гособоронзаказа.
Большой объем работ в интересах Министерства обороны Российской Федерации, стал причиной того, что руководителем дальневосточного главка Спецстроя России было решено назначить профессионального военного, Заслуженного строителя Российской Федерации - полковника Валерия Кузнецова.
Это настоящий военный строитель, который всю профессиональную карьеру посвятил основной специальности. После окончания в 1987 году Пушкинского высшего военного инженерного строительного училища Валерий Кузнецов проходил службу на различных руководящих должностях в системе военного строительства и квартирно-эксплуатационных структурах, накопил за эти годы серьезный опыт в организации военного хозяйства.
В сентябре 2005 г. Валерий Иванович был назначен на должность начальника 131-го квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ, в дальнейшем был заместителем командующего войсками Командования специального назначения по расквартированию и обустройству войск.
В «Дальспецстрой» Валерий Кузнецов приходит с должности заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по расквартированию и обустройству войск, которую он занимал с 2007 года.
Новый начальник самой крупной строительной организации Дальнего Востока принимает хорошее наследство – предприятие, оснащено самой современной техникой и оборудованием, обладает современными технологиями, необходимой производственной и материально-технической базой.
Исполнявший до него обязанности руководителя «Дальспецстроя» Андрей ЗАХАРОВ остается на предприятии в качестве первого заместителя.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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