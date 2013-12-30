www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

Японцам "отдадут" Приморье и Хабаровский край

30 Декабря 2013, 13:29 | Дальний Восток

Минэкономразвития России ведет переговоры о предоставлении японским фермерам сельскохозяйственных угодий на Дальнем Востоке для выращивания зерновых культур, а также гречихи и сои, сообщают информагентства.

По планам министерства, в Хабаровском крае и Приморском крае будут организованы особые экономические зоны, использовать которые японцы смогут на льготных налоговых условиях. По мнению экспертов, благодаря этому проекту на Дальнем Востоке появятся новые рабочие места и вырастут налоговые доходы региональных бюджетов.

Напомним, что в настоящее время сельскохозяйственной деятельностью на российском Дальнем Востоке уже активно занимаются китайцы и корейцы.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ОЭЗ  фермерство  Япония 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним15:27, 30.12.2013#

    Нормальных слов нет!! Одни. . . . . . тра-та-та. . . . . . . .

  • Псевдоним15:30, 30.12.2013#

    Журналюги. . .

  • Псевдоним15:37, 30.12.2013#

    А может своим попробовать дать сельхоз. угодия на льготных налоговых условиях.

  • гость15:54, 30.12.2013#

    Да не нужны они своим!У нас , благодаря климату ничего толком не растет. И есть опасность потери урожая. Кто будет рисковать?Сидеть и кнопки тыкать каждый может. Попробуй поработай хотя бы на даче. Это адский труд. Земли много, ну пусть попробуют. Сидите как собаки на сене. Единственное, это нужен контроль, вот китайцы загубили землю, отравили полностью и бросили, и где гарантия что японцы так не поступят?

  • Псевдоним215:55, 30.12.2013#

    Свои работать не хотят. Пусть лучше японцы работают, хоть какие то налоги платить будут, а вот на счет появления рабочих мест русских алкашей врят ли возьмут на работу.

  • Псевдоним17:23, 06.01.2014#

    Все они хотят, но налоги и проценты по кредитам с дальнейшей политикой по скупке урожая за гроши, убивают на корню все желания. Дайте им налоговые и кредитные льготы и все будет работать.

  • Псевдоним15:55, 30.12.2013#

    Сегодня по одному из каналов в 10-часовых новостях увидел, в Свердловской области, люди в магазинах берут в кредит продукты, потому что им не выплачивают зарплату. ПРОДУКТЫ, блеать, в кредит! В богатейшей стране, России! Не телефон, не телевизор, не машину. ПРОДУКТЫ! Это не алкаши, не наркоманы, обычные работяги. Вы что там наверху, совсем охуели? У вас совесть есть, блеать, или вы бессмертные? Олимпиада вам? Да осиновый кол вам в череп, твари бессовестные, а не олимпиаду! Блеать, да уже все население вас ненавидит! Господи, дай нам лидера, который поведет нас против этих путиных, медведевых, сердюковых, кадыровых, васильевых, милоновых, вексельбергов, ну где же ты???? Я уже готов.

  • Псевдоним19:43, 02.01.2014#

    Полностью с вами согласен

  • Псевдоним17:29, 06.01.2014#

    Согласен!Люди нормально жить не могут!На кой черт подняли зарплату чиновникам???А учителям зарплату не выплачивают, надбавки позабирали все!

  • Псевдоним10:58, 07.01.2014#

    Сказано не в бровь, а в глаз. Это геноцид собственного народа. По другому не назовешь. Сталина, Хрущева, Брежнева клеймят по-всякому, а чем они-то лучше, сегодняшняя кремлевская шайка?

  • Псевдоним17:48, 30.12.2013#

    Пи. . сы!!!

  • Псевдоним16:29, 31.12.2013#

    Да пусть японцы работают , главное что бы землю непортили и бабло платили , да соблюдали наши законы , . . . тогда респект им и уважуха . , пусть похают

  • Псевдоним17:05, 06.01.2014#

    Сталин за это Расстрелял бы.

  • Псевдоним17:06, 06.01.2014#

    Путин ты куда смотришь.

  • Псевдоним17:24, 06.01.2014#

    Он смотрит на увеличивающийся банковский счет и раболепное поведение челяди, которое поет ему дифирамбы и вылизывает задницу.

  • Псевдоним17:39, 06.01.2014#

    автор, чтобы твою жену или мужа "отдали"

  • Псевдоним17:51, 06.01.2014#

    Глядя на наших "правителей" то, что отдадут рано или поздно вопросов не вызывает. Основной вопрос, с челядью или нет?

  • Псевдоним18:05, 06.01.2014#

    Вот интересно, сколько появилось новых рабочих мест и насколько выросли налоговые доходы региональных бюджетов? В частности в Уссурийском городском округе, Спасском, Черниговском, Хорольском, Ханкайском и особенно в Пограничном и Октябрьском районах нашего края. Так же волнует вопрос, кто оплатит рекультивацию земель, которые эти ушлые "инвесторы" превратили в помойки, на десятилетия не способные ничего воспроизводить? Володенька, ау!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru