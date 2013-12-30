Японцам "отдадут" Приморье и Хабаровский край

Минэкономразвития России ведет переговоры о предоставлении японским фермерам сельскохозяйственных угодий на Дальнем Востоке для выращивания зерновых культур, а также гречихи и сои, сообщают информагентства.

По планам министерства, в Хабаровском крае и Приморском крае будут организованы особые экономические зоны, использовать которые японцы смогут на льготных налоговых условиях. По мнению экспертов, благодаря этому проекту на Дальнем Востоке появятся новые рабочие места и вырастут налоговые доходы региональных бюджетов.

Напомним, что в настоящее время сельскохозяйственной деятельностью на российском Дальнем Востоке уже активно занимаются китайцы и корейцы.

газета "Золотой Рог", Владивосток.