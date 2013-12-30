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Японцам "отдадут" Приморье и Хабаровский край
Минэкономразвития России ведет переговоры о предоставлении японским фермерам сельскохозяйственных угодий на Дальнем Востоке для выращивания зерновых культур, а также гречихи и сои, сообщают информагентства.
По планам министерства, в Хабаровском крае и Приморском крае будут организованы особые экономические зоны, использовать которые японцы смогут на льготных налоговых условиях. По мнению экспертов, благодаря этому проекту на Дальнем Востоке появятся новые рабочие места и вырастут налоговые доходы региональных бюджетов.
Напомним, что в настоящее время сельскохозяйственной деятельностью на российском Дальнем Востоке уже активно занимаются китайцы и корейцы.
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Комментарии
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гость15:54, 30.12.2013#
Да не нужны они своим!У нас , благодаря климату ничего толком не растет. И есть опасность потери урожая. Кто будет рисковать?Сидеть и кнопки тыкать каждый может. Попробуй поработай хотя бы на даче. Это адский труд. Земли много, ну пусть попробуют. Сидите как собаки на сене. Единственное, это нужен контроль, вот китайцы загубили землю, отравили полностью и бросили, и где гарантия что японцы так не поступят?
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Псевдоним15:55, 30.12.2013#
Сегодня по одному из каналов в 10-часовых новостях увидел, в Свердловской области, люди в магазинах берут в кредит продукты, потому что им не выплачивают зарплату. ПРОДУКТЫ, блеать, в кредит! В богатейшей стране, России! Не телефон, не телевизор, не машину. ПРОДУКТЫ! Это не алкаши, не наркоманы, обычные работяги. Вы что там наверху, совсем охуели? У вас совесть есть, блеать, или вы бессмертные? Олимпиада вам? Да осиновый кол вам в череп, твари бессовестные, а не олимпиаду! Блеать, да уже все население вас ненавидит! Господи, дай нам лидера, который поведет нас против этих путиных, медведевых, сердюковых, кадыровых, васильевых, милоновых, вексельбергов, ну где же ты???? Я уже готов.
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Псевдоним18:05, 06.01.2014#
Вот интересно, сколько появилось новых рабочих мест и насколько выросли налоговые доходы региональных бюджетов? В частности в Уссурийском городском округе, Спасском, Черниговском, Хорольском, Ханкайском и особенно в Пограничном и Октябрьском районах нашего края. Так же волнует вопрос, кто оплатит рекультивацию земель, которые эти ушлые "инвесторы" превратили в помойки, на десятилетия не способные ничего воспроизводить? Володенька, ау!
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