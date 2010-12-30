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Поручительства Гарантийного фонда позволили малому бизнесу Приморья привлечь кредитные средства на сумму 133 млн руб.
Сегодня каждый приморский предприниматель может обратиться в банк и получить кредит, даже не имея достаточного залога. Поручителем малого бизнеса в этом случае готов стать Гарантийный фонд Приморского края. О том, как складывалась работа Фонда с коммерческими банками и представителями малого предпринимательства в уходящем 2010 году и что планируется осуществить в году наступающем, рассказал «ЗР» Ефим ЯКИМЧУК, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края
- Ефим Ильич, в 2010 году 14 коммерческих банков стали партнерами Гарантийного фонда по программе поддержки малого бизнеса. Это и федеральные кредитные структуры, такие как ОАО «Сбербанк России», и ОАО «Промсвязьбанк», и региональные банковские организации: ОАО АКБ «Приморье», ОАО «Дальневосточный банк», ОАО СКБП «Примсоцбанк». Расскажите подробнее о сотрудничестве этих организаций с Фондом.
- В 2010 году Гарантийный фонд начал свою работу. 15 июня было выдано первое поручительство. На сегодняшний день Фонд предоставил предпринимателям 36 поручительств на общую сумму 78 млн руб., что позволило в свою очередь малому бизнесу Приморья привлечь 133 млн рублей кредитных средств.
Приморские бизнесмены, воспользовавшиеся нашей поддержкой, ведут свою деятельность в самых различных сферах: грузоперевозки, оптовая и розничная торговля, производство молочных продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление строительных работ, гостиничный бизнес, переработка морепродуктов.
Активную работу по программе Гарантийного фонда ведут ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк». В сентябре 2010 года к ним присоединился ОАО «Роял Кредит Банк». Лидером по количеству заключенных договоров поручительства является Сбербанк. Его отличают доступность кредитных ресурсов для предпринимателей и самые низкие процентные ставки по кредитам среди всех наших банков-партнеров.
Другие банки также разрабатывают собственные модели кредитования малого бизнеса, пользующиеся спросом у предпринимателей. Хотя процентная ставка у них выше, чем в «Сбербанке», на несколько пунктов.
В конце 2010 года список банков-партнеров пополнился новыми участниками. Это банки играют заметную роль на рынке кредитования малого предпринимательства: ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ОАО «Саммит Банк», ОАО «ТрансКредитБанк».
- Какие направления развития малого бизнеса готов поддержать Гарантийный фонд для того, чтобы помочь предпринимателю в осуществлении его задумок и планов?
- На сегодняшний день Фонд осуществляет поддержку малого предпринимательства по трем направлениям. Во-первых, мы предоставляем поручительства по кредитам на пополнение оборотных средств. Такой кредит должен быть оформлен на сумму не менее 1 млн рублей и на срок от 1 года до 2 лет. Максимальный размер нашего поручительства — 70 % от основной суммы кредита, но не более 5 млн рублей.
Во-вторых, Гарантийный фонд обеспечивает своим поручительством кредиты инвестиционной направленности. Они могут быть использованы как на ремонт или приобретение помещений, так и на покупку оборудования, транспорта. Минимальная сумма такого кредита — 1 млн рублей, а срок — от 1 до 5 лет. Сумма поручительства также ограничена 70 % от основного долга, но в денежном выражении она может достигать 10 млн рублей.
Кроме того, Фонд реализует решение Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (протокол №6 от 28 июля), предоставляя поручительства для предпринимателей из монопоселений Приморья по особой программе. К этой категории относятся представители малого бизнеса из Арсеньева, Дальнегорска, Лучегорска и поселка Светлогорье. Минимальная сумма кредита для них составляет 300 тыс. рублей и ощутимо снижена комиссия за услуги фонда.
Поддержкой фонда по льготной программе уже воспользовались два предпринимателя из Дальнегорска и одно автотранспортное предприятие из Лучегорска.
- Какие задачи ставите перед собой на будущий год?
- В 2011 году планируется дальнейшее развитие системы гарантий по кредитам, разработка и утверждение регламентов предоставления поручительств по договорам лизинга, заключение партнерских соглашений с лизинговыми компаниями «Яков Семенов», ГК «Балтийский лизинг» и «Госпродагентство Приморского края».
Кроме того, Фонд планирует реализацию иных мероприятий в рамках краевой программы поддержки малого предпринимательства в 2011-2013 гг. Так, хотелось бы на территории Приморского края создать государственный микрофинансовый центр для помощи тем, кто начинает бизнес «с нуля», а также для поддержки молодежного предпринимательства.
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