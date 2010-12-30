Генеральный директор ОАО «Дальсвязь» Андрей БАЛАЦЕНКО назначен по совместительству вице-президентом ОАО «Ростелеком» до окончательного завершения процесса объединения своей компании с «Ростелекомом».

ОАО «Ростелеком» и межрегиональные компании (МРК) холдинга «Связьинвест» завершили очередной этап программы объединения компаний. В рамках этого этапа все главы МРК по совместительству стали вице-президентами «Ростелекома», а вице-президенты - руководители филиалов «Ростелекома» - заместителями глав межрегиональных компаний.

С момента нового назначения Андрей Балаценко будет отвечать за развитие бизнеса объединенного «Ростелекома» на территории ДФО.

Завершение реорганизации «Ростелекома» намечено на первую половину 2011 года. К этому времени МРК прекратят свое существование как отдельные юрлица и будут присоединены к «Ростелекому».