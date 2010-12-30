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«Соллерс-ДВ» готовит очередную новинку
Дальневосточный завод «Соллерс» в 2011 году намерен запустить проект по сборке очередного внедорожника, причем новая модель не будет иметь отношения к бренду SsangYong. Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Fiat, Isuzu и SsangYong. Таким образом, речь может идти либо о сборке УАЗ, либо о других брендах, например альянса Renault-Nissan, о чем не так давно заявлял губернатор Приморья.
«В конце января мы сделаем объявление о запуске новой модели. Мы обещали партнерам не разглашать информацию до определенного момента. Одно могу сказать: это будет внедорожник. Это будет неожиданный проект, не связанный с SsangYong», - сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Соллерс - Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК.
В настоящее время завод собирает 5 модели SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports и New Actyon. Производство первой партии кроссовера New Actyon стартовало 23 декабря. Серийная сборка автомобиля начнется в январе 2011 года, в продажу New Actyon поступит в феврале.
По словам Александра Корнейчука, в 2010 г. «Соллерс - Дальний Восток» произведет 13,769 тыс. автомобилей SsangYong при первоначально планировавшихся 11 тыс. автомобилей. Подавляющая часть внедорожников ушла в центральную Россию в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, в Приморье остается лишь около 5%.
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