Во Владивостоке создано рекламное агентство «ПТР-Медиа»

С января 2011 года вся реклама, размещаемая в эфире филиала ВГТРК «ГТРК «Владивосток» (торговый знак - Приморское телевидение и радио), будет оформляться через вновь созданное рекламное агентство «ПТР-Медиа».

Это связано с изменениями, внесенными законодателями в федеральный закон «О рекламе». С нового года рекламу на телеканалах холдинга ВГТРК вместо компании «Видео-Интернэшнл» будет продавать рекламное агентство «РТР-Медиа». Однако ГТРК «Владивосток» не сотрудничала с компанией «Видео-Интернэшнл» и самостоятельно продавала рекламу в своих отрезках вещания. Теперь рекламой на ПТР будет заниматься рекламное агентство «ПТР-Медиа», штат которого сформирован в основном из сотрудников бывшего коммерческого отдела ГТРК «Владивосток». Исключение – только политическая реклама, которая остается в ведении телерадиокомпании.

В планах нового рекламного агентства «ПТР-Медиа» – выход и на другие средства массовой информации Приморского края, что позволит ему стать одним из ведущих рекламных агентств региона.