www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Выбран председатель жюри региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

30 Ноября 2012, 14:09 | Дальний Восток

Дальний Восток, 30 ноября, ZRPRESS. Принято решение о том, кто возглавит жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Председателем группы экспертов станет Ольга Фефер.

Связями с общественностью Ольга Фефер профессионально занимается с 1997 года. Ольга Леонидовна – учредитель  PR-агентства FEFER и региональный директор информационно-аналитического журнала «Маркетинг Успеха». Кроме того, она стоит у истоков регионального профессионального отраслевого конкурса «ПРОФМАРКА», который проводится, начиная с 2009 года. Ольга Фефер является также старшим преподавателем кафедры массовых коммуникаций Дальневосточного федерального университета.

По мнению Ольги Фефер, проведение конкурса в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток следует считать большой удачей для региональных специалистов в сфере пиар-услуг. «Регионы Дальнего Востока в силу известных причин долгое время находились в отрыве от российского PR-сообщества, - отметила она. – В последние годы ситуация меняется. Не последнюю роль в этом процессе играет региональная премия «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Можно сказать, что сегодня она является своеобразным мостом между западным и восточным сообществом специалистов».

Оценивать конкурсные проекты будет группа экспертов, представляющих несколько субъектов Дальневосточного федерального округа. Это специалисты, занятые в различных сферах профессиональной деятельности – теоретики и практики в области связей с общественностью, сотрудники пресс-служб государственных структур и частных компаний, представители органов власти и деловых кругов. В качестве жюри премии особое внимание они будут уделять оригинальности замысла и реализации заявленных работ, наличию стратегического подхода к планированию, уровню сложностей целей и эффективности проектов, а также соответствию результатов поставленным задачам.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 декабря, направив ее в адрес Исполнительной дирекции региональной премии, сформированной на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» (luchnik@agt-dv.ru). Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru