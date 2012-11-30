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Выбран председатель жюри региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Дальний Восток, 30 ноября, ZRPRESS. Принято решение о том, кто возглавит жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Председателем группы экспертов станет Ольга Фефер.
Связями с общественностью Ольга Фефер профессионально занимается с 1997 года. Ольга Леонидовна – учредитель PR-агентства FEFER и региональный директор информационно-аналитического журнала «Маркетинг Успеха». Кроме того, она стоит у истоков регионального профессионального отраслевого конкурса «ПРОФМАРКА», который проводится, начиная с 2009 года. Ольга Фефер является также старшим преподавателем кафедры массовых коммуникаций Дальневосточного федерального университета.
По мнению Ольги Фефер, проведение конкурса в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток следует считать большой удачей для региональных специалистов в сфере пиар-услуг. «Регионы Дальнего Востока в силу известных причин долгое время находились в отрыве от российского PR-сообщества, - отметила она. – В последние годы ситуация меняется. Не последнюю роль в этом процессе играет региональная премия «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Можно сказать, что сегодня она является своеобразным мостом между западным и восточным сообществом специалистов».
Оценивать конкурсные проекты будет группа экспертов, представляющих несколько субъектов Дальневосточного федерального округа. Это специалисты, занятые в различных сферах профессиональной деятельности – теоретики и практики в области связей с общественностью, сотрудники пресс-служб государственных структур и частных компаний, представители органов власти и деловых кругов. В качестве жюри премии особое внимание они будут уделять оригинальности замысла и реализации заявленных работ, наличию стратегического подхода к планированию, уровню сложностей целей и эффективности проектов, а также соответствию результатов поставленным задачам.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 декабря, направив ее в адрес Исполнительной дирекции региональной премии, сформированной на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» (luchnik@agt-dv.ru). Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
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