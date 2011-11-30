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Хабаровские бизнесмены откроют в Приморском крае логистический комплекс класса А

30 Ноября 2011, 17:49 | Дальний Восток

Одна из крупнейших дальневосточных компаний в области логистики, дистрибуции и BTL-услуг, базирующаяся в Хабаровске, - ООО «Эй-Пи Трейд» - завершает строительство первой очереди складского логистического комплекса в приморском городе Артеме. По оценкам руководства компании, данное сооружение станет уникальным для Дальнего Востока и будет отвечать самым современным требованиям.

- Необходимость в таком комплексе назревала уже давно, поскольку действующие складские помещения в Артеме, которыми мы оперируем, не приспособлены для качественной и быстрой переработки существующего товарооборота. Тем более что наши поставщики становятся все более требовательны к качеству хранения своих товаров, - рассказал «ЗР» генеральный директор ООО «Эй-Пи Трейд» Юрий ВЛАДИМИРОВ. – Однако отмечу, что землю под строительство комплекса мы приобрели еще в 2008 году, но из-за длительных согласований приступить к работе смогли только в конце прошлого года.

Первое складское помещение (первую очередь строительства) планируется запустить в эксплуатацию уже 25 декабря. Вместимость склада, предполагающего стеллажное 5-7-ярусное хранение, составит 14 тыс. европаллетомест, а общая площадь превысит 12 тыс. кв. м. Кроме того, современный логистический комплекс класса А подразумевает постоянный температурный режим (+18 градусов) и сложное техническое оснащение, - в том числе компьютеризированную систему управления складами, электронный документооборот и, что особенно важно, паллетную (поштучную) обработку товаров с высокой скоростью.

- Новый складской логистический комплекс позволит нам хранить и перерабатывать абсолютно любые товары, а современная система складского учета WMS обеспечит высокую эффективность управления грузопотоками и позволит всегда безошибочно определять, в какой точке склада находится тот или иной товар, - говорит Юрий Владимиров. – При этом клиенты смогут не только подавать нам свои заявки в электронном виде, но и отслеживать количество оставшегося на складе товара в режиме он-лайн. Также новые склады позволят нам принимать, быстро перерабатывать, нужным образом комплектовать и доставлять товар в любую точку Дальнего Востока.

В то же время, как отмечает Юрий Владимиров, внедрение принципиально новых технологий потребует от компании тщательной переподготовки рабочего персонала. Стоит отметить, что по окончании строительства первого склада будет создано 150 рабочих мест, а по завершению всего проекта, которое запланировано на IV квартал 2012 года, их количество возрастет до 400. Общая стоимость нового логистического комплекса составит порядка 700 млн рублей.

- Обладание такими серьезными складскими площадями, несомненно, подразумевает необходимость подержания высокого спроса на наши услуги, что в условиях экономической нестабильности бывает довольно сложно, - отмечает Юрий Владимиров. – Поэтому сегодня компания активно занимается поиском новых поставщиков товаров, в особенности тех, которых еще нет на российском и тем более дальневосточном рынках. В частности, немалые надежды мы возлагаем и на развитие портовой особой экономической зоны в Ванино и Советской Гавани, которое должно привести к значительному увеличению грузопотока.


Автор: Глеб Аленишко
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