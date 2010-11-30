Кодекс Таможенного союза

Вступление в действие Таможенного кодекса Таможенного союза многие считают началом реформирования таможенной политики в целом. Благая цель соответствовать требованиям современной внешнеэкономической деятельности принесла новые инструменты по упрощению таможенного оформления. С другой стороны, первые реальные изменения в деятельности участников ВЭД нельзя назвать позитивными...

Реформы всегда приносят ожидаемые неудобства: разобраться в новых правилах не так просто. В нашем случае национальное законодательство, действовавшее ранее и продолжающее действовать в части не противоречащей Таможенному кодексу Таможенного союза, дополнилось нормативно-правовыми актами наднационального правового характера, а именно решениями Комиссии Таможенного союза. Более того, все еще ожидается вступление в силу Федерального закона РФ «О таможенном регулировании в РФ» и соответствующих ему подзаконных актов. Пока участники ВЭД вынуждены приспосабливаться к новым правилам, реакция околотаможенных структур уже последовала: цены на их услуги стремительно ползут вверх. В частности, многие склады временного хранения увеличили ставки почти вдвое. Логика предпринимателей очевидна: государство берет курс на снижение сроков таможенного оформления товаров; меньше сроки оформления - ниже прибыль от хранения товара на складе. Кто же хочет терять деньги? Видимо, подобные действия красноречиво говорят: «Растаможить товар становится проще, удобней, быстрее!». Такую новость едва ли в состоянии омрачить даже повышение ставок на хранение.

Что на это могут сказать эксперты? Комментирует генеральный директор ООО «Юридическая компания «ВЭД-Гарант» Александр РЕЗНИКОВ:

- Таможенный кодекс, вступивший в силу 1 июля текущего года, дает участникам ВЭД инструменты для снижения времени оформления товара. Можно отметить, в частности, сокращение максимальных сроков выпуска товара, сейчас таможенному органу на это отводится один рабочий день. Облегчить работу призвано и активно вводимое электронное декларирование без предоставления соответствующих документов на бумажных носителях при экспорте-импорте товаров. Ситуация меняется, и я уверен, что в будущем это приведет не только к уменьшению сроков, но и к упрощению самого процесса подачи декларации и оформления товара.

Но участнику ВЭД, что бы дождаться этого будущего, приходится работать в настоящем. И здесь новое законодательство имеет свои нюансы. Во-первых, у должностных лиц таможенных органов появилось право на продление сроков выпуска товаров до 10 дней. Как мы с вами понимаем, это существенный срок. Тем более что четкая регламентация оснований для подобных действий пока отсутствует. Добавим к этому общее ужесточение требований: раньше таможня все же заботилась о том, как правильно оформить декларацию, чтобы выпустить товар; реалии сегодняшнего дня позволяют отказать в выпуске товара без указания причин. Иными словами, любой незначительный промах в оформлении документов может привести участника ВЭД к потере времени, и, следовательно, существенным дополнительным финансовым затратам. А если учесть те же повышения ставок на временное хранение, ситуация может оказаться весьма плачевной. Хотя почему может? В практике наших клиентов уже появляются случаи, когда вместо предполагаемого сокращения времени на выпуск товара таможня без каких-либо письменных объяснений продлевает сроки таможенного контроля в пределах 10 дней, а затем отказывает в выпуске и возвращает документы декларанту. И весь процесс начинается с нуля!

Вообще тенденция к ужесточению таможенного контроля требует от участника внешнеэкономической деятельности максимальной концентрации внимания при сборе документов и прохождении декларации. В противном случае финансовые последствия могут оказаться катастрофическими. Нормативная база в сфере таможенного дела так же требует постоянного мониторинга: время перемен знаменито сюрпризами.

Кроме текущей работы, декларанту не стоит забывать об увеличении срока таможенного контроля до трех лет, а также о возможности продления такого срока до пяти лет.

Безусловно, вопросы к новому Кодексу есть. Неизбежным следствием этого станет и рост убытков в среде участников ВЭД. С другой стороны, Кодекс сделал работу таможенных органов более регламентированной. Это не только должно облегчить деятельность самих декларантов, но и дать больше возможностей для борьбы за свои интересы. На сегодняшний день граждане и юридические лица объективно располагают широким спектром правовых возможностей для судебной защиты своих прав в экономической сфере. Что мешает их использовать? В первую очередь боязнь оспаривать решения таможни. Но статистика говорит ясно: «непобедимость таможни» - это устаревший миф, который, тем не менее, все еще заставляет многих предпринимателей отказываться от возможности вернуть свои деньги.

Что же в итоге? С одной стороны, государство признает наличие проблем в сфере таможенного оформления и внедряет новые механизмы для оптимизации работы таможни. С другой - пока работа этих механизмов не отлажена законодательно, приходится трансформировать действие текущих нововведений в пользу того же государства. Радоваться преждевременно, деятельность участников ВЭД не стала проще. А реакция частных околотаможенных структур напоминает принцип «телега впереди лошади» и только усугубляет ситуацию. Однако, если реформы начаты, есть надежда на их благополучное окончание. Пока же этого не произошло, суд остается единственным источником защиты собственных экономических интересов.