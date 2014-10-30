Бывший глава ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" взят под стражу

Бывший глава ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» Юрий ХРИЗМАН после обыска в его квартире в Подмосковье был привезен на допрос в СК РФ, а после взят под стражу. Хризман, уволившийся со своего поста по собственному желанию в конце 2013 года, стал первым арестованным по делу о хищении средств, выделенных на строительство космодрома Восточный в Амурской области. Бывшего главу «Дальспецстроя» обвиняют по ч. 4, ст. 160 УК РФ — речь идет о присвоении либо растрате, совершенным в составе преступной группы в особо крупном размере, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Как рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах, следственные действия проводились в квартире Хризмана в Московской области.

— Обыск проводился сотрудниками ФСБ и СК совместно. После него Хризман был допрошен в СКР и взят под стражу, — сообщает источник в Роскосмосе в рамках дела о хищениях при строительстве космодрома.

Он добавляет, что в рамках еще двух дел, возбужденных СК также по делам Восточного, ранее в этом месяце проводились обыски в центральном офисе Федерального космического агентства (Роскосмос), его подведомственной структуре — ОАО «Ипромашпром», а также в «Дальспецстрое» (подразделение Спецстроя), расположенном в Хабаровске, и в столичном офисе ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России».

Как пояснил источник в Роскосмосе, следственные действия проводились со 2 по 8 октября в рамках двух уголовных дел, возбужденных СК еще в начале октября по материалам Счетной палаты относительно строительства космодрома Восточный в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Углегорск Амурской области. Оба дела были возбуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Завладение либо хищение, растрата лицом имущества, ему не принадлежащего, вверенного ему, совершаемое группой по организации данного преступления или в особо крупном размере»).

По словам собеседника «Известий» в Роскосмосе, в настоящее время СК совместно с ФСБ занимаются несколькими аспектами строительства Восточного. Во-первых, следователи подозревают структуры, причастные к строительству, в неправомерном применении завышенных коэффициентов удорожания. Во-вторых, руководство «Ипромашпрома» подозревают в привлечении цепочки фиктивных фирм для выполнения виртуальных работ по проектированию.

Вмешательство правоохранительных органов в дела, касающиеся Восточного, в начале сентября этого года анонсировал президент России Владимир Путин, заявивший по результатам поездки на стройку космодрома, что «некоторые вопросы, касающиеся финансирования Восточного, придется для окончательного разъяснения передать в правоохранительные органы».

Космодром Восточный — крупнейшая на сегодняшний день в России государственная стройка. На создание собственного космодрома, полноценной замены Байконуру, государство уже выделило более 200 млрд рублей — первый старт намечен на 2015 год.

Причина критики президентом ситуации на Восточном — результаты проверки Счетной палаты. В докладах контрольных органов, подготовленных к сентябрьскому визиту Владимира ПУТИНА на Восточный, описывались многочисленные нарушения на стройке. Например, генеральный подрядчик строительства — ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое РФ — заключил контракт на 3,35 млрд рублей с ООО «ВИП-Стройинжиниринг». Эта фирма, в свою очередь, привлекла субподрядчиков ЗАО «СтройСервисРемонт» и ООО «СК «Городок», которые ведут работы на площадках. При этом «Спецстройтехнологии» в контракте с «ВИП-Стройинжиниринг» определили стоимость возведения квадратного метра жилья в 30,6 тыс. рублей, а «ВИП-Стройинжиниринг» со своими субподрядчиками договорился, что они построят жилье за 16,3–19 тыс. рублей за 1 кв. м. Использование подобного рода схем привлечения субподрядчиков привело к снижению качества строительства объектов: уже сейчас перекрытие четвертого этажа стартовой конструкции пошло трещинами.

— Выемки документов у нас действительно были, но я не вижу тут какого-то особого события, у нас такие мероприятия происходят ежегодно — приходят из Следственного комитета, Генпрокуратуры, Счетной палаты, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Ипромашпрома» Иван ЯКУШКИН. — Для нас это обыденное дело, мы все интересующие следствие документы отдали. Я со своей стороны уверен, что мы всё делали правильно. Если органы докажут обратное — будем устранять недочеты.

Якушкин отрицает обвинения в задействовании цепочек фиктивных фирм.

Использование множественных структур, через которые «прокачивают» деньги на опытно-конструкторские работы, стало распространенным способом освоения бюджетных средств, выделяемых на космос.

В этом году суды уже вынесли ряд приговоров по таким делам. Самое громкое — хищения при создании спутникового флота ГЛОНАСС, раскрытые в результате проверок Роскосмоса и последующих расследований МВД. Один из примеров использования такой схемы приводится в тексте приговора, вынесенного Мещанским судом в апреле этого года: «Синертек» — дочерняя фирма ОАО «Российские космические системы» и EADS Astrium — регулярно привлекала к исполнению работ на средства ФЦП ГЛОНАСС третьи компании. В 2010 году с ООО «Центр научных исследований и испытаний электронных компонентов» (ЦНИИЭК) был заключен договор на выполнение опытно-конструкторской работы «Проведение расчетной оценки показателей стойкости ЭРИ источников вторичного электропитания твердотельных усилителей мощности». Как следует из текста приговора Мещанского суда, данный договор был фикцией — никаких работ ЦНИИЭК совершать не собирался и не мог их выполнить в принципе: проект был закрыт на бумаге, его «исполнителям» перевели 3,4 млн рублей, которые были впоследствии поделены с заказчиками.

В ФСБ и компании «Дальспецстрой» ситуацию не прокомментировали.

ZRPRESS.RU, Владивосток.