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Лучшие пиарщики Дальневосточного региона попадут в прицел "Серебряного Лучника"
На Дальнем Востоке стартовала региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Прием заявок на соискание одноименной награды продлится в течение нескольких месяцев и завершится 27 декабря.
Стоит отметить, что этот конкурс - уже третий для региона. В 2011 году премия «Серебряный Лучник» впервые пришла на Дальний Восток, и сразу же вызвала повышенный интерес со стороны представителей сферы коммуникаций. За два года существования регионального конкурса было принято более 80 заявок от авторов проектов, бизнес–сообщества, организаций и госучреждений, а 29 участников были выдвинуты на соискание премии «Серебряный Лучник» от всего дальневосточного округа, 9 из которых вошли в национальный шорт-лист. Представители Дальнего Востока дважды становились лауреатами престижной награды, а уникальная работа «День вулкана» была включена в книгу «50 лучших проектов» по итогам 2011 года.
Организаторы конкурса рассчитывают, что и на этот раз регион, который уже познакомился с премией и получил представление обо всех ее преимуществах, будет не менее активен и в адрес жюри поступит еще больше интересных и значимых работ, реализованных в течение 2013 года. К слову, их оценку возьмут на себя ведущие специалисты Дальнего Востока в области связей с общественностью, а также представители оргкомитета федеральной премии «Серебряный Лучник».
Заявки на участие в конкурсе «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будут приниматься до 27 декабря на бесплатной основе на почту премии luchnik@agt-dv.ru. Для региональных участников определено четыре номинации: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни». Победители станут известны в конце января 2014 года. Тогда же состоится презентация их работ и торжественная церемония награждения лауреатов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.
Десять лучших проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованиях к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Самые главные пиарщики --это Миклуха и с Писей.