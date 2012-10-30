Газопровод Якутия - Хабаровск - Владивосток получит имя

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. 29 октября в Ново-Огарево глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ высказал мнение о том, что этой трубопроводной системе необходимо придумать название.

"В Интернете объявите конкурс", - предложил в ответ на это президент.

Владимир Путин также поручил главе "Газпрома" в сжатые сроки начать работы по обустройству Чаяндинского месторождения в Якутии.

Как сообщил Алексей Миллер, обустройство Чаяндинского месторождения обойдется в 430 млрд рублей, строительство газопровода до Владивостока - в 770 млрд. Газопровод протяженностью 3,2 тысячи километров может быть введен в строй в 2017 году.

Миллер также рассказал, что строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке планируется завершить в 2018 году, а инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. По его словам, объем производства на заводе составит не менее 10 млн тонн, обоснование инвестиций будет готово в декабре.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".