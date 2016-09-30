Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе Торговая марка года-2016

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт юбилейного 15-ого регионального конкурса «Торговая марка года». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке. Проект имеет многолетнюю историю – уже в течение 15 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, принимая участие в этом конкурсе. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России. Ежегодно конкурс поддерживают более 30-ти информационных партнеров Приморского и Хабаровского края.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя товаров и услуг данного бренда.

Номинации конкурса:

1. Сила бренда

2. Лучшее профессиональное решение торговой марки

3. Популярность торговой марки «Народная марка»

4. Региональный бренд

5. Популярный бренд

6. Инновационный бренд

7. Социально-ответственный бренд

8. Детский бренд

9. Зеленая марка

10. Живой продукт

11. Экологичная марка

12. Активное продвижение здорового образа жизни

Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru / www.branddv.ru , где проходит голосование.

Заявки оформляются до 30 ноября 2016 года.

Подведение итогов конкурса 2016 года и церемония награждения лауреатов состоится во второй половине января 2017 года в городе Владивосток.

Приглашаем к участию владельцев торговых марок и их представителей во всех категориях товаров и услуг!

Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».

Организационный партнер проекта – Маркетинговый центр Реклисс

Генеральный информационный партнер - PR "Профи Медиа Групп"

Генеральный радиопартнер – радио Лемма

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта

Региональный интернет-партнер – информационное агентство «Приморье.24»

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.