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В текущих рыночных условиях "Газпром" укрепляет свои позиции в АТР
30 Сентября 2015, 14:48 | Дальний Восток
29 сентября в Южно-Сахалинске в рамках Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2015» заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Александр Медведев выступил с докладом «Группа „Газпром“ на газовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Отмечено, что корректировка цен на газовых рынках вследствие снижения нефтяных котировок не изменила доминирующего положения АТР в качестве локомотива роста потребления газа в мире. По оценкам экспертов, к 2025 году потребность в импорте газа в странах региона может вырасти в полтора раза с нынешних 280 млрд куб. м до более чем 400 млрд куб. м в год.
При этом более дешевая нефть поставила под большой вопрос привлекательность привязки контрактных цен к газовым индексам, прежде всего к Henry Hub. В текущих условиях более выгодной для покупателей становится нефтяная привязка, преимущества которой в том числе включают предсказуемость и защищенность от манипуляций других игроков.
Планомерно диверсифицируя географию присутствия, «Газпром» ведет работу по проекту поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. Уверенно продвигаются переговоры по экспорту российского газа в КНР по «западному» маршруту. Изучается возможность поставок в Китай газа с Дальнего Востока России.
Трубопроводные проекты компании гармонично дополняются СПГ, основным рынком для сбыта которого является АТР. За десятилетнюю историю СПГ-бизнеса компании здесь реализовано 60% всей продукции. Крупнейшими покупателями выступают Япония и Южная Корея. Большое внимание уделяется расширению географии сбыта и работе на нишевых и новых региональных рынках в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
На текущий момент основу долгосрочного СПГ-портфеля компании составляют поставки с «Сахалина-2». В настоящее время компания-оператор готовится к разработке проектной документации по третьей технологической линии завода.
«„Сахалин-2“ — это партнерство с грандами мировой энергетики и близость к принципиальным рынкам АТР. Это более пяти лет успешной работы первого в России и самого эффективного СПГ-проекта в мире», — подчеркнул Александр Медведев.
Для повышения ликвидности СПГ-портфель «Газпрома» активно расширяется за счет новых долго-, средне- и краткосрочных сделок, а также поставок газа на условиях спот. В скором времени портфель компании будет пополняться за счет поступлений с проекта «Ямал СПГ». Подписаны договоры на покупку СПГ в Нигерии и Малайзии. В результате за последние два года СПГ-портфель «Газпрома» вырос в два раза. Большая часть этих объемов пойдет в АТР.
«Несмотря на наличие определенных кризисных явлений в экономике, „Газпром“ обладает достаточными ресурсами и продолжает последовательно развивать восточное направление.
Мы убеждены, что в текущих рыночных условиях компания значительно укрепит свое присутствие на рынках АТР», — сказал в заключение Александр Медведев.
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