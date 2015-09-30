Ускорить газификацию Востока России помогут меры господдержки

30 сентября в Южно-Сахалинске в рамках Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2015» заместитель начальника Департамента — начальник Управления ПАО «Газпром» Виктор Тимошилов выступил с докладом, посвященном развитию газоснабжения и газификации на Востоке России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Было отмечено, что одним из приоритетов государственной Восточной газовой программы, реализацию которой координирует «Газпром», является газоснабжение российских потребителей. Компания ведет масштабную работу по развитию существующих и формированию новых центров газодобычи, созданию газотранспортных мощностей. Эти стратегические проекты служат основой для реализации проектов газификации дальневосточных регионов, сообщает Управление информации ПАО «Газпром».

За последние пять лет благодаря работе «Газпрома» переведены на газ объекты большой энергетики в ряде крупных городов, в частности на Камчатке, Сахалине и в Приморье. В текущем году компания введет в эксплуатацию пять межпоселковых газопроводов и три газораспределительные станции в Камчатском, Хабаровском краях и на севере Сахалинской области. Продолжится работа по аналогичным объектам в Приморском крае. В среднесрочной перспективе природный газ придет в южные районы Якутии и Амурскую область, в центральные районы острова Сахалин

Докладчик подчеркнул, что условия работы по газоснабжению и газификации Дальнего Востока существенно тяжелее, чем в европейской части страны: большие расстояния, низкая плотность населения, крайне выраженная сезонная неравномерность потребления и зачастую полное отсутствие внешней инфраструктуры. Все это предопределяет высокие издержки инвестора. При этом отсутствие отлаженного механизма возврата инвестиций за счет установления экономически обоснованной цены на газ тормозит развитие газификации восточных регионов.

В докладе было отмечено, что реализация комплекса мер позволит придать дополнительный импульс этой работе, имеющей большое социально-экономическое значение.

В первую очередь будет полезно использовать налоговые льготы для газотранспортной инфраструктуры, ориентированной в большей степени на внутренний рынок, в том числе для газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Дополнительный эффект даст выравнивание условий хозяйственной деятельности в северных и южных акваториях Охотского моря. Таким образом, может быть сокращен разрыв между себестоимостью добычи и транспортировки газа и его ценой для конечного потребителя.

Во-вторых, государственному регулирующему органу целесообразно выработать действенные механизмы ценообразования, позволяющие полностью возмещать расходы и обеспечивать прибыль инвесторам. Это необходимо для поддержания и развития региональных систем газоснабжения.

В-третьих, за счет внедрения современных технологий и технических решений также можно снизить издержки в газификации. В частности, перспективным направлением является развитие производства СПГ для автономной газификации.

В-четвертых, в поставках газа потребителям на Дальнем Востоке должны принимать участие все производители газа — не только «Газпром», но и независимые компании в регионах их традиционного присутствия. Особенно, если речь идет об их собственных газопотребляющих проектах.

Данные меры позволят установить баланс между интересами производителей газа и потребителями, будут способствовать дальнейшему, экономически эффективному развитию газификации Востока России.