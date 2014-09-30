Александр Медведев: У "Газпрома" есть задел для рынка АТР

«Газпром» связывает большие ожидания с развитием газовых рынков стран АТР. О перспективах, вопросах ценообразования, формировании спроса, а также о новых проектах СПГ говорил на конференции «Нефть и газ Сахалина 2014» Александр МЕДВЕДЕВ, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

«Золотой Рог» публикует ключевые моменты выступления.

Перспективы рынка

- Сегодня Азия наиболее быстро растущий рынок газа в мире. По имеющимся оценкам, до 2030 года, а это всего через 15 лет, потребление газа в АТР превысит

1 трлн кубов. Иначе говоря, наибольший прирост в мире обеспечит именно Азия, к 2030 году на нее придется четверть потребления этого энергоносителя.

Локомотивом станет Китай, но и другие страны будут активнее использовать голубое топливо, которое понадобится им для обеспечения экономического роста. В 2013 году рост ВВП Китая составил 7,7%, и 5% - в странах АСЕАН. Это вдвое больше, чем среднемировой показатель в 3% годовых. Важно, что в этом регионе газ, в отличие, например, от Европы, используется везде, включая электрогенерацию, что отражает рациональный подход этих стран к своей экономике. Но бурный рост экономики стран АТР не единственная причина роста спроса на газ. Некоторые азиатские страны, в особенности Китай, стараются планомерно менять структуру своего энергобаланса для решения, в том числе, экологических проблем.

Недавно в Копенгагене завершился большой форум, посвященный разработкам в газовой отрасли. И, пожалуй, в первый раз во многих докладах было обосновано, что единственный способ экономически эффективного развития возобновляемой энергетики является только объединение такой энергетики с природным газом.

По оценкам экспертов, совокупный импорт ключевых стран АТР – Япония, Китай, Южная Корея, Индия, как и новых импортеров – Сингапур, Индонезия, Майлайзия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, - вырастет с 270 млрд кубов в год в 2013 году до 530 млрд уже через 15 лет. При этом лишь около 40% потребления будет покрыто за счет собственной добычи, а почти 60% - за счет импорта.

О принципах ценообразования

При отсутствии единого мирового индикатора цены на газ огромное значение имеет ценообразование с нефтяной привязкой. Но последнее время все чаще звучат нападки на нефтяную индексацию. Сторонники спотовых поставок активно лоббируют создание хабов, но, по-моему, для ликвидного хаба необходимо выполнение условий, которые в Азии пока отсутствуют. А это возможность поставить газ быстро в определенное место из разных источников и также распределить этот газ из этого хаба в разные места доставки. И вряд ли эти условия будут в ближайшее время созданы.

Азиатский рынок не спешит отказываться от ценовой привязки к нефти, благодаря чему обеспечивает себе стабильные поставки СПГ. Но все чаще азиатские покупатели стали отдавать предпочтение новому типу контрактов, когда цена привязана к американской спотовой площадке HenryHub.

Цены на газ в HenryHub в настоящее время действительно низкие. Но никто не в состоянии гарантировать, что монопольно низкие цены удержатся длительное время. Причина весьма простая – это высокая себестоимость добычи сланцевого газа. Сейчас такая добыча, которая рентабельнее добычи газа, возможна только потому, что метан в США превратился в побочный продукт при добыче жидких углеводородов. Но ведь не случайно в США так лоббируется снятие ограничения на экспорт нефти, потому что внутренняя цена на нефть уже не компенсирует скрытое субсидирование добычи сланцевого газа. Поэтому все больше аналитиков прогнозирует неизбежный рост цены на этом газовом хабе.

Нежелание азиатских покупателей подписывать долгосрочные контракты с нефтяной индексацией уже вылилось в серьезные негативные последствия для инвестирования в неамериканские проекты по сжижению природного газа. В 2013 году было одобрено только семь окончательных инвестиционных решений для терминалов по СПГ, причем все в США. Однако объемов американского СПГ даже при самом оптимистическом сценарии будет недостаточно, чтобы удовлетворить глобальный спрос. Возможны глобальный дефицит СПГ и скачки цен на него.

Надежда на «Владивосток СПГ»

Не надо забывать, как говорится в русской поговорке, «за океаном телушка - полушка, да рубль перевоз». Новой нашей надеждой является проект «Владивосток СПГ», ресурсной базой для которого станет Сахалинский центр газодобычи. Окончательное инвестиционное решение по проекту уже принято, завод, мощностью 10 млн в год с возможностью расширения, начнет действовать в конце 2018-го, начале 2019 годов. Кроме того, мы находимся в стадии FEED по проекту третьей очереди проекта «Сахалин-2».

В настоящее время «Газпром» поставляет СПГ в более чем 10 стран мира, когда заработают «Владивосток СПГ» и «Балтийский СПГ», который нацелен преимущественно на атлантический бассейн, доля компании на мировом рынке СПГ вырастет до 15%.

Возможности, которые предоставляют недра острова Сахалин, огромны. Несомненно, добыча на шельфе технологически сложна, да и создание мощностей по сжижению – процесс сложный и небыстрый, требующий применения передовых технологий. Но, как показывает опыт, грамотное планирование и эффективная реализация позволяют достичь амбициозных целей, которые раньше казались недостижимыми.

Сегодня у «Газпрома» есть основательный задел для комплексного широкомасштабного освоения азиатского рынка. Грамотное сочетание трубопроводного экспорта и поставок СПГ, а также развитие совместных проектов в области использования природного газа внесут существенный вклад в энергообеспечение АТР и упрочат лидирующие позиции «Газпрома» на мировом энергетическом рынке.

Записала Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.