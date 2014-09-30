"Нефть и газ Сахалина": Внимание на газ

Отраслевая конференция оценила новые коммерческие возможности нефтегазовых проектов Дальнего Востока

Около 600 участников из более чем 20 стран собрала в этом году в Южно-Сахалинске международная конференция «Нефть и газ Сахалина», проводимая Институтом Адама Смита уже 18-й раз.

Главной темой обсуждений стала вторая волна в развитии проектов нефтегазодобычи, открывающая новые коммерческие возможности на Сахалине и Дальнем Востоке России. Доклады и дискуссии заняли с небольшими перерывами четыре рабочих дня. Первый фокус-день конференции был посвящен технологическим вопросам и обмену опытом.

Ключевую сессию, посвященную роли Сахалина и Дальнего Востока в глобальной энергетической стратегии, открыл губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, давший высокую оценку действующим нефтегазовым проектам. Благодаря им Россия получила на Дальнем Востоке быстро развивающийся центр нефтегазодобычи, вошла в клуб экспортеров сжиженного природного газа, ресурсная база Сахалина стала источником газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Дальневосточные субъекты получают с Сахалина более 4 млрд куб. м газа в год.

Разведка шельфа будет продолжена

По оценкам экспертов, роль Сахалина в мире, как нефтегазового региона, в долгосрочном периоде вырастет на 60%, а в АТР - в 2 раза. За последние годы здесь выявлены новые ресурсы и запасы углеводородов, позволяющие строить такие прогнозы. Да и в целом, как отметил в своем выступлении заместитель министра природных ресурсов Денис ХРАМОВ, по шельфам страны идет активный прирост ресурсной базы и это заслуга в первую очередь таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть». Давая оценку объемам геологоразведочных работ (ГРР), Денис Храмов отметил значительное отставание России от своих конкурентов в разведочном бурении, которое является основным инструментом перевода минеральных запасов в добычу. Причина в ограниченном числе бурового оборудования. Так, в текущее время на шельфе бурится всего три скважины. Но, как образно выразился замминистра, «лев присел перед прыжком». Уже со следующего года на российском шельфе ежегодно будет буриться не менее 15 добывающих скважин.

Вырастет и объем сейсморазведки. Так что Минприроды рассчитывает на увеличение прироста шельфовых запасов.

Компании, задействованные в работе на сахалинском шельфе, говорили о своих успехах последнего года. Самые крупные достижения в области разведки, пожалуй, продемонстрировал «Газпром» на проекте «Сахалин-3». Итоги геологоразведки позволили обнаружить здесь крупные запасы углеводородов, которые станут источником новых нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. В частности, они позволят компании «Газпром» уже в ближайшие годы более масштабно выйти на азиатско-тихоокеанский рынок сжиженного природного газа (СПГ).

О своих успехах в геологоразведке на ряде лицензионных участков шельфовых проектов «Сахалин» говорили и представители компании «Роснефть». На месторождении Аркутун-Даги проекта «Сахалин-1» к концу года начнется добыча нефти с самой крупной в мире буровой платформы «Беркут». «Роснефти» удалось договориться с оператором проекта «Сахалин-1» об использовании инфраструктуры для разведки месторождения Северное Чайво. Кроме того, компания активизировала сейсморазведочные работы на Магаданском шельфе.

Вновь внимание на газ

Не первый год пристальное внимание участников конференции «Нефть и газ Сахалина» уделяется газу. Нынешний год не стал исключением. Вновь развернулась широкая дискуссия о перспективах газового рынка в АТР в связи с меняющимися возможностями сырьевой базы, спросом на энергоресурсы, условиями доставки газа потребителям. Безусловно, знаковым моментом для рынка газа в АТР стал заключенный в мае этого года крупный контракт на поставки российского трубопроводного газа в Китай. Следом за ним «Газпром» возобновил переговорный процесс с Китаем по поставкам газа по «западному» маршруту. И, как отметил на конференции заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, первая рабочая встреча прошла настолько успешно, что контракт может быть заключен до конца этого года.

С нетерпением ждет российский газ Индия, ей он нужен в любом объеме и в любом виде, о чем говорил на конференции управляющий директор компании ONGC VideshLtd. г-н Верма.

- Индия представляет 5% мирового потребления энергоресурсов после Китая и США, - подчеркнул он. – Мы на 13 месте в глобальном потреблении газа. В XXI веке для Индии газ станет основным источником энергоресурсов. Россия, в свою очередь, обладает гигантскими резервами для поставок газа в Индию в любом виде, включая СПГ. Но мы надеемся, что до Индии дотянется российский трубопровод.

Что касается сжиженного природного газа, то он стал основным объектом дискуссий на тему, сколько рынку нужно газа и какова будет его цена. Этот интерес продиктован необходимостью оценить разворачивающуюся в мире конкуренцию за рынок СПГ. Она зависит от многих факторов. Так, некоторые предсказывают, что рост энергопотребления в АТР не будет равномерным, объемы потребления отдельных стран могут меняться. Япония готовится к запуску АЭС, которые были закрыты. В течение нескольких ближайших лет она планирует запустить 12 станций, чтобы снизить зависимость от газа, цена на который достигла в стране пиковых значений. В перспективе Япония все же планирует отказаться от атомной энергетики, но будет делать это постепенно.

Эксперты спорят, сможет ли Китай, как планировал, развивать нетрадиционные источники энергии и станет ли природный газ топливом для автомобилей. Мнения, как продемонстрировала сахалинская конференция, на этот счет абсолютно разные.

Дискуссии касались и оценок стоимости СПГ новых проектов. Спрос и цена газа в конечном итоге являются определяющими рентабельности объявленных проектов, говорили эксперты в своих докладах. Постоянный участник конференции «Нефть и газ Сахалина» профессор WarwickBusinessSchool по теме «Мировая энергетика» Майкл БРЭДШО отметил, в частности, что ключевым вопросом рынка энергоресурсов в Азии является роль угля. «Газ должен конкурировать прежде всего с углем. И для достижения этой цели газ должен быть дешевле угля, или уголь - дороже газа», - заметил он.

Кстати, интересны итоги голосования участников конференции по вопросам, касающимся рынка СПГ. Мнения разделились практически поровну, когда был задан вопрос, кому будет принадлежать этот рынок к 2020 году – продавцам или покупателям. На вопрос, какой российский проект СПГ окажется выгоднее, большинство сошлись во мнении, что новые мощности действующего завода проекта «Сахалин-2». На вопрос, какой из заявленных проектов российских заводов СПГ первым начнет поставки газа на рынок, участники выделили проект «Ямал СПГ», 80% газа которого уже законтрактовано.

Тема номер один - санкции

Ведущие участники конференции по просьбе модератора ключевой сессии представили свой взгляд на последствия для российской нефтегазовой отрасли экономических санкций в отношении России. Большинство ответов прозвучали достаточно оптимистично. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, например, считает, что санкции не помешают развитию сахалинских проектов.

- Шельфовые проекты состоят как бы из двух частей: проекты с историей и новые, - отметил он. – Тем, что c историей, думаю, ничего не грозит, они будут успешно развиваться, инвестиции в них идут. Другое дело – новые проекты, по ним есть ограничения. Но не стоит забывать, что мы находимся в АТР, где правительства прагматичнее относятся к задачам своих экономик. С моей точки зрения, больших угроз нет. Думаю, что заключенные контракты будут исполняться.

Заместитель министра энергетики Кирилл МОЛОДЦОВ считает, что основная масса шельфовых технологий имеет в России свои аналоги.

- Думаю, что в ближайшие 3-4 года мы решим проблему импортозамещения, - сказал он. - Опора на собственные силы позволяет решить эти задачи. Цель Минэнерго – поддержать добычу нефти и газа как на традиционных месторождениях, так и натрудноизвлекаемых, а также проекты СПГ. Наши компании нельзя назвать технологически отсталыми. Компании «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» на 80% нефтесервисные услуги выполняют собственными силами. У нас нет существенного технологического отставания. Если этим компаниям будут нужны деньги, то государство их поддержит. Текущая ситуация – это желание переделать мировой рынок энергоресурсов. У нас есть возможность противостоять этому желанию.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов признал, что вопрос импортозамещения даже перезрел и меры принимаются.

Очень образно, по своему обыкновению, эту острую проблему представил Александр Медведев.

- Хочу прибегнуть к литературному образу, который хорошо известен в нашей стране, - сказал он, - но теперь будет известен и за рубежом. Мне кажется, наши иностранные коллеги, и прежде всего Европа, больше и больше уподобляются известному персонажу пьесы великого русского писателя Николая ГОГОЛЯ «Ревизор» - унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. В современном мире Европа не только пытается сама себя высечь, но и рискует остаться вдовой и не выйти замуж, даже в рамках разрешений на однополые браки. Думаю, что в истории санкций не было ни одного успешного применения. Чем в более сложное положение нас пытаются поставить, тем быстрее мы найдем замену.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.