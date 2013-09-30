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Нефти и газа должно хватить всем
Россия ждет новых инвестиций в шельф Дальнего Востока, создав самые либеральные в мире условия его освоения
В Южно-Сахалинске 23-26 сентября работала одна из влиятельных и известных в мире специализированных конференций, объединяющих представителей крупнейших мировых производителей нефти и газа, – конференция «Нефть и газ Сахалина».
Эта ежегодная конференция организована британским Институтом Адама Смита 17 лет назад, и первые несколько лет проходила в Лондоне. Впоследствии ее постоянной штаб-квартирой стал город Южно-Сахалинск.
Традиционно темы этой конференции не ограничиваются только сахалинскими нефтегазовыми проектами, а охватывают весь спектр проблем глобального рынка нефти и газа. Ключевая сессия прошедшего заседания касалась оценки меняющихся глобальных энергетических рынков, экономической и политической основы развития нефтегазовой индустрии на Сахалине и всем Дальнем Востоке.
Особое внимание участников было уделено перспективам газового рынка. «Нефть исчерпывается, использование угля по экологическим причинам будет снижаться, одновременно газ начинает напрямую конкурировать с нефтепродуктами по моторному топливу, - дал оценку перспективам использования газа заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ. – Но в условиях глобализации рынков газовый бизнес все более подвержен конъюнктурному колебанию».
Экспертами признано, что рынки АТР отдают природному газу все большее предпочтение. Они не сомневаются в растущем спросе на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны прежде всего Японии, и Южной Кореи, а также и Китая. Кроме того, Китай в перспективе станет крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа.
Александр Медведев отметил, что на недавних переговорах «Газпрому» удалось согласовать с КНР практически все неценовые параметры будущих поставок. Остается только договориться о цене. «Постараемся сделать это до конца года, - сказал он. - Пекин согласен повышать цену до экономически обоснованного уровня, но делать это постепенно, чтобы не вызвать недовольство внутри страны».
Сразу стоит отметить, что важным итогом пошедшего года для российского нефтегазового сектора экономики стали принятые совсем недавно законодательные изменения, упрощающие доступ инвесторам к шельфовым ресурсам, что, как ожидается, будет стимулировать появление новых масштабных проектов на территории российского Дальнего Востока и Арктики и увеличение российской доли углеводородов на мировых рынках.
По словам заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы РФ, президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, одного из спикеров конференции, в последние три месяца в России принят ряд законов, позволяющих приблизить работы на шельфе к режиму соглашения о разделе продукции (СРП), учитывающих интересы не только инвесторов, но и государства. Он подчеркнул, что новое законодательство исключает ситуацию, созданную режимом СРП, при которой субъекты ДФО не обеспечены в полной мере необходимыми объемами сахалинского газа для своих нужд с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». «Нехватку газа ощущает даже Сахалинская область, на территории которой ведется его добыча. При разработке новых нефтегазовых проектов такая ситуация не повторится», - подчеркнул Павел Завальный. Новое законодательство вступит в силу уже с января 2014 года.
Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис ХРАМОВ, давая оценку геологоразведочным работам на шельфе, отметил, что российский шельф перестает быть самым малоизученным. Но освоить его без привлечения иностранных инвесторов будет нереально. «У нас создан самый либеральный налоговый режим в мире, регулирующий работу на континентальном шельфе, государство свои обязательства в этом отношении выполнило», - подчеркнул чиновник Минприроды.
Интригой конференции стало сделанное в ее ходе заявление представителя «Газпрома» о нецелесообразности строительства на Сахалине еще одного завода СПГ, заявленного «Роснефтью». Подробности об этом читайте далее. Александр Медведев хоть и заметил по этому поводу, что «тяжеловесу легко справиться с легковесом», но в конечном итоге любое принятое правительством по этому поводу решение может отразиться на газификации субъектов ДФО. В частности, Приморский край не получает необходимого объема газа, а его дальнейшие поставки пока не гарантированы.
Нас, безусловно, интересовало, что еще мешает Приморью ускорить процесс газификации территорий, прилегающих к трубопроводной системе «Сахалин - Хабаровск - Владивосток»? На этот вопрос «ЗР» ответил заместитель начальника Департамента по управлению проектами — начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор ТИМОШИЛОВ.
- Чтобы ускорить газификацию Приморья, краю необходимо свое агентство по газификации. У «Газпрома» есть программа газификации Приморского края, подписанная с администрацией региона и рассчитанная не на один год. Отставание связано с тем, что она позже стартовала, а включенные в нее объекты еще находятся в стадии проектирования. Уже переведена на газ Владивостокая ТЭЦ-2, энергетики края, как и на Сахалине, первые получили его. Сейчас надо думать о подаче газа населению. Это большая системная работа. Для Приморья - это дело новое. Почему так хорошо получается на Сахалине, потому что здесь есть агентство по газификации, которое успешно работает. Мне кажется, что другим регионам надо перенимать этот опыт.
К числу проблемных вопросов по газификации Приморского края Тимошилов отнес зону города Находки, где планируется реализация ряда инвестиционных проектов. В частности, идет задержка с проектом «Восточной нефтехимической компании», меняются показатели потребления продукции будущего завода. «Мы до конца не понимаем, сколько в результате газа Приморью надо, где надо, а из-за этого страдает проектирование. Считаю, что этому вопросу надо уделить внимание», - отметил Виктор Тимошилов.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".
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