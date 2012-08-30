Будущее «Амурметалла» прояснится в банкротстве

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) не спешит спасать ОАО «Амурметалл» (единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), ждет введения процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» предложил Внешэкономбанку, владеющему 100% акций «Амурметалла», взять под свое управление метзавод. «Сегодня «поднять» это предприятие может только госкорпорация УВЗ, потому что ни один частник за него не возьмется. Если сейчас остановить завод - это убьет металлургию всего Дальнего Востока. 4 тыс. рабочих останется на улице», - заявлял «Интерфаксу» директор УВЗ по работе с государственными и общественными организациями Василий ВАРЕНОВ.

Теперь же, по его словам, «все сроки уже упущены». В настоящее время УВЗ готов строить какие-либо планы по дальнейшей работе с этим предприятием лишь после введения на нем процедуры банкротства.

Досье "ЗР"

Внешэкономбанк в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО «Группа «Амурметалл» (владеет 99,999972% уставного капитала ОАО «Амурметалл») и рядом аффилированных структур. Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей, обязательства - в 24,72 млрд рублей. Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у ВЭБа. В июне 2009 года Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Амурметалл», а в декабре того же года - утвердил мировое соглашение с кредиторами, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Commerzbank, Erste Bank, Nordbank и другие.

УВЗ предлагал ВЭБу ввести своих сотрудников в управляющую компанию «Амурметалла» для того, чтобы выстроить грамотное управление денежными активами и производственной деятельностью предприятия. Но сейчас и этот вариант сотрудничества неактуален, потому что было сорвано годовое собрание «Амурметалла», на котором должна была быть избрана управляющая компания и новый совет директоров предприятия.

Годовое собрание акционеров ОАО «Амурметалл», назначенное на 28 июня, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума (непонятно, как мог отсутствовать кворум на заседании, если фактически акционер у завода один!). Повторное собрание назначено на 25 октября. В повестку дня повторного собрания включены те же вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, избрание совета директоров и ревизионной комиссии; утверждение аудитора на 2012 год. Кроме того акционерам предстоит утвердить устав в новой редакции и размер ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов совету директоров на 2012-2013 годы.

Сам «Амурметалл» продолжает надеяться на помощь госкорпорации. В материалах метзавода сообщается, что компанией разработаны варианты инвестиционной программы на 2012-2016 гг. и переданы для рассмотрения на ОАО «Уралвагонзавод». Объем инвестиций зависит от предполагаемого производства основной продукции.

А пока ситуация выглядит весьма безрадостной. «Амурметалл» по итогам 2011 года получил чистый убыток в размере 3 млрд 929,6 млн рублей, что на 45% больше, чем в 2010 году. По итогам первого полугодия положение чуть улучшилось - чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13,6% - до 1 млрд 236,297 млн рублей. Правда, и выручка предприятия сократилась на 1,38%.

В отчете «Амурметалла» поясняется, что на снижение чистого убытка повлияло улучшение результата по прочей операционной и внереализационной деятельности, в том числе за счет купли-продажи прав требования в сумме 362,8 млн рублей и снижения выплат по решениям суда на 24,9 млн рублей.

Работу в убыток «Амурметалл» называет запланированной и объясняет недостатком оборотных средств на приобретение металлолома. При этом среди негативных фактов, влияющих на деятельность «Амурметалла», отмечается возрастающая конкуренция на рынке ДФО и появление складов крупных металлопроизводителей (ООО «Мечел-Сервис» и ОАО «ЕвразХолдинг»).

Затраты по инвестиционной программе метзавода за I полугодие 2012 года составили 50,018 млн рублей. Часть средств использовалась для погашения кредиторской задолженности, возникшей в предыдущие периоды.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».