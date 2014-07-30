Дальний Восток создал рыбную биржу

В России уже действует уникальная площадка для цивилизованной торговли рыбой

Полтора месяца назад на российском рынке появился совершенно новый финансовый инструмент - рыбная биржа, впрочем, встреченная неоднозначно. Ее руководитель Сергей ЛЕЛЮХИН в интервью «Золотому Рогу» поделился пусть и небольшим, но уже имеющимся опытом работы ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа». Не в меньшей степени наше издание интересовало и будущее проекта.

- Сергей Егорович, чем обосновано создание рыбной биржи и как эта идея была встречена представителями отрасли?

- Все последнее десятилетие идея биржевой торговли рыбой в России буквально висела в воздухе, но так и не была реализована. Причин, на мой взгляд, несколько, но главная, пожалуй, в том, что Росрыболовство предлагало перевести на биржевую площадку всю торговлю рыбой, выловленной в наших территориальных водах, что встретило колоссальное сопротивление. В итоге идея не прошла, но и не умерла.

В мае 2012 года Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования (АРППРКО) провела на базе Дальрыбвтуза круглый стол на тему «Перспективы развития рыбной отрасли в Дальневосточном регионе» с участием широкого круга экспертов, депутатов Законодательного Собрания Приморского края и руководителей предприятий. Там прозвучала идея создания в Приморье рыбоперерабатывающего кластера. Кластер - это объединение на основе отраслевой и межрегиональной кооперации разнопрофильных предприятий. Тогда же была предложена структура и конфигурация рыбного кластера. В него должны войти рыбодобывающие, перерабатывающие предприятия, разработчики технологий, а также производители оборудования, логистические и, конечно, сбытовые предприятия. Одним из элементов кластера должна была стать рыбная биржа.

Для рыбной отрасли кластерное образование является фактически инновационной формой управления, позволяющей получить мощный синергетический эффект. Кстати, прозвучавшие тогда предложения впоследствии были учтены в программах развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края и РФ.

- Японская компания «Номура», занятая разработкой проекта рыбного кластера, предлагает создать некое ядро кластера на специально отведенной площадке, которая, правда, еще не выбрана. Там же разместить и торговую площадку. Вы не стали ждать завершения проектных разработок и открыли биржу во Владивостоке, почему?

- Строительство площадки под рыбный кластер потребует немало времени, а она еще даже не выбрана. Затягивание сроков - это всегда риски, как политические, так и экономические. На мой взгляд, ничего не мешает тому, чтобы параллельно с подготовкой проекта, выбором площадки и строительством отрабатывались отдельные элементы кластера. Современная биржа - это торговая площадка, которая позволяет совершать торговые сделки из любой точки мира. Поэтому никакой роли не играет, где она будет располагаться, - на территории кластера или за его пределами. Она в любом случае остается частью кластерного образования. Мы посчитали, что за то время, пока обсуждается проект кластера и идет строительство инфраструктуры, рыбная биржа отработает все технологии торговли, а ее участники научатся работать в торговой системе.

- Традиционная товарно-сырьевая биржа предоставляет определенный набор сделок. Есть ли какие-то свои особенности у рыбной биржи?

- Что касается перечня сделок, то они те же, что и на любой товарно-сырьевой бирже. На нашей бирже могут заключаться адресные и безадресные сделки, проводиться аукционы, вестись торговля фьючерсами. Биржевые адресные сделки похожи на те двусторонние сделки, которые компании совершают вне биржи. Разница в том, что биржа берет на себя функции по проверке клиента, рассмотрению споров. При этом она может, по желанию покупателя, провести независимую экспертизу продукции, у биржи подписано соглашение с «Востоктестом». Технически адресная сделка проходит следующим образом: участники торгов размещают заявки на покупку или продажу; если цена и объем каких-то заявок совпадают, автоматически происходит сделка, после чего компании подписывают двухсторонний договор, в соответствии с которым осуществляется поставка.

Покупатель вправе выставить свою заявку ценой ниже, продавец может с ней согласиться или отклонить, скорректировать цену в сторону понижения и так далее. По сути, идет торг. Рыбодобывающие компании могут рассматривать адресные биржевые сделки как дополнительный вариант сбыта своей продукции, их цены будут видеть все участники торгов, а не отдельные контрагенты.

Безадресные сделки осуществляются с участием клиринговой организации. В этом случае участник торгов выставляет свою заявку, ни с кем ее не согласовывая, а цену меняет в зависимости от рыночной ситуации. Сделка происходит через клиринговую организацию, как центральный контрагент. Эти сделки дают 100%-ную гарантию оплаты.

Биржа дает возможность проводить аукционы на повышение или на понижение цены. Ну а торговля фьючерсами - это торговля контрактами на еще не выловленную рыбу. Она позволяет рыбакам получить средства для подготовки к путине, не обращаясь в банки за кредитами. Причем фьючерсная торговля предусматривает страховку от ценовых рисков.

Конечно, все эти азы биржевой торговли необходимо познать, прежде чем активно ими заниматься. Как раз в настоящее время биржа проводит обучение и консультации для потенциальных участников торгов.

- Сколько стоит регистрация участника торгов на рыбной бирже?

- Регистрация на бирже стоит сегодня всего 22 тыс. рублей, плюс с каждой сделки идет биржевой сбор в размере 0,5%.

- Насколько нам известно, у идеи биржевой торговли рыбопродукцией есть не только сторонники, есть и скептики. Вы как-то это почувствовали?

- Да, почувствовали. Звучали мнения, что нужно создавать не биржу, а рыбный рынок, как в Пусане. На это хочу сказать, что не нужно путать рынок и биржу; это, во-первых, разные объемы, а во-вторых, совсем другая система торгов. Говорят, что рыба - нестандартный товар, поэтому не может быть биржевым товаром. Это тоже миф, рыба идет в стандартной упаковке - мешках, обработана по ГОСТу, на упаковке указаны все выходные данные, где, когда и кем она выловлена, включая название судна.

Отдельные оппоненты говорят: «Вы ничего не понимаете в рыбе, ее нужно понюхать, пощупать…» Но и сейчас понюхать и пощупать тысячи тонн рыбы невозможно. Можно сделать только выборочную проверку. А вопрос выборочной проверки решается легко, неважно, где находится сама рыба: на территории Сахалинской области, Камчатского края или где-то еще. Когда пойдет поставка, мы на любом этапе можем сделать выборочную проверку и независимую экспертизу в случае необходимости. Кроме того, на бирже могут быть представлены образцы этой продукции. Решаемы и вопросы логистики, - не обязательно ломать существующую систему, ее просто нужно соединить с биржевой торговлей.

- Что Дальневосточной рыбной бирже дает партнерство с ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»?

- В первую очередь партнерство позволило нам быстро запустить торговую площадку. Дело в том, что действующее законодательство возлагает на вновь создаваемую биржу определенные обязательства, в том числе необходимость иметь достаточный уровень капитала, лицензии, обученный персонал и т. д. Даже при наличии финансовых ресурсов, на запуск площадки в этом случае потребовалось бы не менее 1,5-2 лет. Поэтому мы пошли другим путем: выбрали себе партнера и заключили с ним Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Таким партнером для нас стала «Биржа «Санкт-Петербург». Она была создана в 1991 году и успешно работает уже 22 года. Биржа владеет всеми необходимыми лицензиями, соглашениями с клиринговыми организациями, там отработаны все варианты биржевой торговли. Таким образом, вместо полутора лет на запуск нашей торговой площадки ушло всего полтора месяца. Первые, тестовые, торги состоялись 23 мая 2014 года. И в первый же день было заключено две сделки.

В настоящее время мы активно занимаемся переговорами с потенциальными клиентами, идет аккредитация участников. В стадии оформления находится несколько камчатских и сахалинских компаний. В наш адрес поступила заявка на участие со стороны известного якутского кооператива РСХППК «Рыба Арктики». По рекомендации правительства Республики Саха (Якутия) на бирже аккредитуются и другие предприятия. В «дорожную карту» развития рыбохозяйственного комплекса республики, рассчитанную до 2020 года, включен пункт «использовать биржевую площадку для реализации продукции якутских предприятий, а также закупки дальневосточной рыбы».

- А как начет покупателей, ведь они тоже должны присутствовать на бирже?

- Покупатели активно придут тогда, когда на бирже будут ресурсодержатели, это классика. Здесь могут найти место и посредники, с ними идут позитивные переговоры. Они понимают торговлю, как специалисты, профессионалы, и высоко оценивают свое участие. Кстати, уже проявлен большой интерес к работе нашей биржевой площадки со стороны представителей стран АТР.

Мы понимаем, что процесс становления биржевой торговли рыбой и рыбопродукцией займет время, идея должна проникнуть в сознание людей. Но я уверен, что в процессе работы мы создадим такую торговую систему, которая учтет потребности и продавцов, и покупателей. А главное, она будет работать на продовольственную безопасность страны, на обеспечение населения России качественной и недорогой рыбой. Сейчас фактически Китай нам диктуют цену на нашу рыбу. Так пусть он покупает рыбу на территории Российской Федерации, на нашей бирже. Уверен, что это будет выгодно нашим рыбакам.

И еще хотелось бы сказать о такой важной проблеме, как ННН-промысел. Если торговля рыбой пойдет через биржу, будет понятно ее происхождение. Товар, добываемый контрабандным способом, через биржу не пойдет.

В настоящее время готовится презентация нашей биржевой площадки. Она будет представлена в сентябре на IX Международном конгрессе рыбаков. Участие в конгрессе будет принимать и президент ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Виктор НИКОЛАЕВ. Думаю, там мы сможем ответить на многие вопросы. Тот, кто уже сейчас хочет познакомиться с рыбной биржей, может обратиться либо на сайт «Биржи «Санкт- Петербург», где есть о нас полная информация, либо непосредственно в ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» во Владивостоке.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.