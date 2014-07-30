"Роснефть" обозначила дальневосточные проекты

Нефтяной гигант видит перспективы в регионе до 2025 года

В настоящее время специалисты «Роснефти» разрабатывают программу, в которой будут отражены планы компании, сопряженные с развитием дальневосточных территорий. В документе будут отражены перспективы до 2025 года, сообщил журналистам в Хабаровске вице-президент «Роснефти» Виктор ИШАЕВ.

Сохраняя акцент на создании современных производств, «Роснефть» разрабатывает проект строительства на Сахалине завода СПГ мощностью 5 млн тонн. По словам Виктора Ишаева, японские компании по-прежнему заинтересованы в поставке с Сахалина природного газа и строительстве на своей северной территории завода для обеспечения населения электроэнергией. Российская сторона обсуждает с соседями альтернативный вариант строительства на полуострове станции, работающей не на сжиженном газе, а на угле (данное сырье не представляет экспортного интереса в регионе). «Роснефть» готовит экономическое обоснование проекта, однако законодательство Японии пока запрещает поставлять в страну электроэнергию извне.

«Роснефть» продолжает принимать активное участие в создании судостроительного кластера на базе судостроительного комплекса «Звезда». Компания сегодня имеет высокие потребности в снабженческом и транспортном флоте для обслуживания нефтегазодобывающей платформы «Беркут» в Охотском море. В нефтяной компании считают необходимым «реанимировать» работы, начатые на заводе «Звезда» в Большом Камне. Он полагает, что, помимо уже построенных двух вспомогательных цехов, следует создать на предприятии сухой док и мощности по производству крупнотоварных блоков.

Несмотря на долгий процесс формирования списка предприятий для сотрудничества с «Роснефтью», в перечень не вошел ни Хабаровский, ни Амурский судостроительные заводы. Впрочем, заказы для данных предприятий у компании найдутся. «Роснефть» заинтересована в поставке военных судов «Мурена», которые производятся на ХСЗ.

- На платформе работает порядка 100 человек, а «Мурена» берет три БМП и 140 человек личного состава, автономность порядка 500 км. С помощью такого судна мы сможем возить людей на работу. Что касается Амурского судостроительного завода - как только пойдет вспомогательный флот, то и он, и Хабаровский завод могут делать буксиры, нефтеналивные корабли невысокого водоизмещения, - Виктор Ишаев заметил, что некоторые заказы останутся иностранным компаниям, поскольку за рубежом есть специальный флот - пожарные, спасательные корабли.

Что касается проекта нефтехимического производства в Приморье, который реализует дочерняя структура «Роснефти» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), к настоящему времени разрешился спор о механизме поставки сырья на будущее предприятие (из-за недостаточной мощности ВСТО) - согласно решению правительства, первая и вторая очередь предприятия будут обеспечены 12 млн тонн нефти. По словам Виктора Ишаева, удалось достигнуть необходимых соглашений с энергетиками и железнодорожниками. По информации региональных чиновников, для строительства комплекса в регионе оформлено порядка 3 тыс. га земли. Однако земельный вопрос еще остается открытым, сообщил Виктор Ишаев. Существенной проработки также требуют «дорожные карты» по газификации и водоснабжению комплекса.

Этапы развития ВНХК будут отражены в постановлении, которое по решению председателя правительства РФ увидит свет в ближайшее время. Создание мощностей на 30 млн тонн нефти, по предварительным оценкам, обойдется в 660 млрд рублей. В настоящее время компания ставит задачу по возведению первой очереди нефтепереработки годовой мощностью 12 млн тонн и второй очереди нефтехимии в 3,4 млн тонн. Плановая рентабельность проекта составит порядка 12%. По мнению Виктора Ишаева, проект строительства ВНХК следует включить в Госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Представители компании допускают возможность финансирования проекта из нескольких источников. «Даже если будет выделяться федеральное финансирование, какую-то часть возьмет на себя бюджет региона, необходимые средства вложит компания, определенная доля войдет в кредитный портфель», - уточнил Виктор Ишаев. На прошлой неделе президент Владимир ПУТИН дал поручение о включении мероприятий по строительству инфраструктуры для реализации проекта ВНХК в инвестиционные программы государственных монополий.

Учесть стандарты экологической безопасности при строительстве и эксплуатации ВНХК удастся благодаря достигнутому соглашению о сотрудничестве «Роснефти» (посредством ЗАО «ВНХК») и Дальневосточным отделением Российской академии наук (ДВО РАН) до 2022 года. Совместная работа с дальневосточными учеными станет дополнительной гарантией в вопросах обеспечения экологической безопасности при строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего комплекса. Также в процессе работы над проектом будут реализовываться программы в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленных на развитие отечественной нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Хабаровск.