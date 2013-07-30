Лососевая путина на Дальнем Востоке обязывает трейдеров быстро принимать решения

Как уже сообщал «ЗР» (см. материал «Сети, полные убытков» в №29 от 23 июля), неудачное начало лососевой путины уже отразилось на цене лосося в России. Однако говорить об убытках рыбодобывающего сектора преждевременно, так как определенные панические настроения уже «качнули» цену на большинство лососевых в сторону повышения.

Но одно ясно, что в этом году диктовать цены будут рыбаки. Ожидаемый дефицит лосося выбил у отечественного оптового звена возможность ценового давления на добывающий сектор. Эксперты считают, что уже в августе цена на горбушу, нерку, кету окончательно сформируется, хотя не исключают, что в пиковый период - а это традиционно сентябрь - возможно снижение цен на горбушу, кету.

Рыбаки ловили рыбу…

Информация с очередного заседания штаба лососевой путины. Вылов тихоокеанских лососей превышает 79 тыс. тонн против 150 тыс. тонн за соответствующий период 2011 года. Основное отставание - 62 тыс. тонн - приходится на Камчатку. Здесь выловлено 55,9 тыс. тонн лососей.

Однако начало путины крайне неудачное для рыбаков восточного побережья Камчатки. Сейчас там добыто только 25,5 тыс. тонн горбуши, хотя прогноз был более 66 тыс. Это значительно ниже объемов 2011 г., когда в конце июня выловили свыше 90 тыс. тонн этой рыбы.

Ситуация с добычей других видов лососевых на восточном побережье заметно лучше. В Усть-Камчатском районе поймали уже 13,4 тыс. тонн нерки. В рекордный 2011 год улов составил 8,3 тыс. тонн.

Но отсутствие рыбы на Востоке привело к массовому снятию с промысла добывающего флота. Перешли на промысел минтая 7 судов, входящих в группу компаний «Русское море добыча».

«Оправдались прогнозы специалистов ТИНРО-Центра, которые сказали, что рыбы в этом районе не будет. Однако мы выполнили свои обязательства перед партнерами и выставили флот. К сожалению, добытчики не обеспечили флот сырцом. Все наши суда произвели всего 700 тонн продукции», - прокомментировал «ЗР» ситуацию представитель компании «Русское море добыча» Петр САВЧУК.

Перешли на минтай и четыре БАТМа компании «Сигма Марин Технолоджи». «Путина крайне неудачна, мы планировали произвести более 4 тыс. тонн продукции, и произвели около 300», - рассказывают в компании.

Однако часть флота все же перешла на западную Камчатку в ожидании больших подходов лосося, часть - на северо-восток Сахалина. Но, будут ли обеспечены процессоры сырцом или нет, неизвестно. Камчатские рыбопромышленники начинают загружать суда только тогда, когда их береговые мощности не справляются с объемами. Поэтому если подходы лосося будут малочисленны, то флот вновь пустым уйдет от берегов западной Камчатки.

Тем не менее в запасе у «лососевой путины» биоресурсы Курил, Сахалина, Хабаровского края. Уточненный прогноз вылова в Сахалино-Курильском регионе, в отличие от Камчатского края, обнадеживает, здесь путина только началась, подходы лососей увеличиваются. Возможно, именно Сахалин и Курилы и вытянут всю лососевую путину, но часть руководителей рыбодобывающих компаний, которые выставляли флот на приемку, считают, что здесь также очень высок риск понести убытки.

«В данный момент нельзя говорить, что на Сахалине много рыбы. Был один хороший подход, путина на северо-востоке Сахалина продлится до 15 августа, тогда и можно будет подводить промежуточный итог. Наши сахалинские партнеры договоренности выполняют, приморские суда, стоящие на приемке, сырцом обеспечиваются», - заявил «ЗР» генеральный директор ОАО «Приморец» Петр ГОРДИЕНКО.

На фоне снижения темпов добычи самых рыбных регионов страны хабаровские рыбаки показали положительную динамику вылова лососей: добыто 3,3 тыс. тонн, что более чем на 2 тыс. тонн превышает показатели 2011 года. «Подходы лосося стабильные, - рассказали «ЗР» в нескольких хабаровских предприятиях. - Но странно, что первой пошла кета, а хороших подходов горбуши еще не было. Это можно отнести к аномальным явлениям».

Японцы выгребают нерку

Рынок уже отреагировал на объемы добычи и дальнейшие промысловые прогнозы. Чиновники из Росрыболовства уверяют, что дефицита красной рыбы в стране не будет. В Росрыболовстве в этом году не рассчитывают на рекорд 2011 года, когда было выловлено 530 тыс. тонн лососей. «Но показатель прошлого года будет превышен», - заявил Александр САВЕЛЬЕВ. Напомнив, что в 2012 году было выловлено 425 тыс. тонн лососей.

Однако эксперты считают, рынок не должен ориентироваться на показатели путин 2011 и 2012 гг. Опрошенные «ЗР» специалисты говорят о том, что 10 лет назад рыбаки считали вылов в 300 тыс. тонн успешной путиной, и вспоминают путины в 170 тыс. тонн.

Тем временем первый ценовой ориентир для оптового звена и перерабатывающих производств дала нерка. Этот вид лосося традиционно привлекателен для переработки и внешнего рынка. Первые партии нерки пришли на транспорте во Владивосток в начале июня. И были сразу куплены японскими компаниями по 200 рублей за кг.

Дальнейшие поставки нерки с восточной Камчатки не сыграли на понижение цены. Нерка (ПБГ) сегодня предлагается компаниям не менее 200 рублей за кг.

«В этом году цена на нерку обусловлена спросом на внешнем рынке. В прошлом году внешний рынок проявил активность в декабре, а первые крупные продажи в этом сегменте были зафиксированы в январе 2013 года», - подчеркнули в отделе продаж компании «Беринг».

К сожалению, для российских переработчиков предпосылок снижения цены на нерку пока не предвидится. Стоимость нерки на внутреннем и внешнем рынках сравнялась. Правда, точных данных, сколько российской нерки затребует японский рынок, нет. Есть только предположения, что в этом году активность японских трейдеров связана с уменьшением количества дрифтерного лосося, добываемого японскими и российскими судами. В данный момент японский дрифтерный флот насчитывает 19 судов, российский - 12.

Горбуша будет в цене

Что касается самой народной рыбы - горбуши, то здесь ценовые показатели могут стать рекордными за последние годы. В 2011 году цена горбуши на рейде Владивостока с борта падала до 30 рублей за кг. Трейдеры намеренно не приобретали и не фрахтовали большие партии рыбы, чтобы уронить цену. Транспортный коллапс помог оптовикам диктовать свои условия, и выручил рыбаков китайский рынок. Когда неожиданно для российских трейдеров он выбрал 100 тыс. тонн лосося. Рынок не терпит отклонений и если не находит достойной замены повышенный спрос неминуемо приводит к увеличению цены. А замену дикому российскому лососю, пока найти не удается.

В 2012 году минимальная цена горбуши в 36 рублей была зимой, а сегодня первые партии народной рыбы предлагаются не ниже 70 рублей за кг. Отметим, что горбуша единственная из лососевых, где цена определяется не только выловом, но прежде всего качеством.

Истории с некачественной, а порой «пластилиновой» горбушей заставили переработчиков, представителей торговых сетей, трейдеров на внутреннем и внешнем рынках пересмотреть свой подход к приобретению горбуши.

«Качество горбуши выходит на первый план. Покупатель прежде всего ориентируется на сахалинскую горбушу, которую произвели принимающие суда. Это практически гарантия того, что рыба будет пригодной для переработки, а также не расползется в руках конечного покупателя, если он купит ее на базаре», - говорит один из оптовиков.

Генеральный директор компании "Южморыбфлот" Александр ЕФРЕМОВ, считает, что качество рыбопродукции является главным приоритетом для трейдеров, и также отмечает особенности сахалинской горбуши. "Год на год не приходится, но традиционно горбуша Северо-Востока Сахалина и островов отличается стабильно высоким качеством. Именно по этой причине эти промыслы были сертифицированы по международно признанной методике MSC. Справедливости ради могу заметить, что в этом году тот небольшой объем горбуши, который приняли наши плавбазы в Карагинской подзоне так же достаточно хорошего качества, что было не свойственно сырью в этом районе в прошлые нечетные годы 2011 и 2009 годов. По моим наблюдениям, основной фактор влияющий на качество рыбы – природа: конкретное стадо рыбы и температура воды во время промысла. В этом году, по мнению рыбаков, в Карагинский залив пришло отличное от прошлых годов стадо и температура воды была достаточно низкая. В отличии от Камчатки сахалинские рыбаки везут рыбу на сдачу небольшими партиями по несколько тонн, рыба не давится, не лежит сутками и живая заходит на процессора", - рассказывает Александр ЕФРЕМОВ.

«В отличии от Камчатки сахалинские рыбаки везут рыбу на сдачу небольшими партиями по несколько тонн, рыба не давится, не лежит сутками и живая заходит на процессора. А вот дальнейшее качество может обеспечить технология производства на судне. Сегодня наиболее качественную горбушу производят плавбазы, так как они технологически были сконструированы под переработку больших объемов рыбы. Наши плавбазы «Капитан Ефремов» и «Залив Восток» полностью модернизированы для приемки рыбы и выпуска качественной продукции. На них смонтированы мощные установки по промежуточному охлождению в процессе переработки сыррца. Температура у рыбы, находящейся в бункере понижается, что позволяет обрабатывать большие объемы без потери качества мяса рыбы», - говорит Ефремов.

Что будет дальше с ценой на горбушу, не берутся предсказывать даже эксперты. Но все отмечают несколько основных факторов, которые могут повлиять на цену. Первый - это поведение отечественных трейдеров. Уже ясно, что в этом году транспортно-холодильного коллапса не будет, поэтому рыбаки смогут класть рыбу на хранение и спокойно ждать выгодной цены. Предположительно в сентябре цена может опуститься до 60-65 рублей за кг, но если проявит активность внешний рынок, то трейдеры начнут гоняться за рыбой и цена за две недели улетит к 80. Но преимущество получат те компании, что способны продать всю рыбу оптом, так как крупные оптовики на внешнем и внутреннем рынках предпочитают минимизировать риски, а для этого необходимо, иметь гарантию поставок определенного объема рыбы. А ее сегодня могут дать всего несколько компаний, те, кто уже произвел более тыс. тонн народной рыбы.

Кроме того, в последние годы формируется спрос на сертифицированного по системе MSC дальневосточного лосося. О своих закупочных аппетитах на 14 тыс. тонн филе лосося уже заявили Wall-Mart и High Liner (а это в переводе на живой вес - свыше 25 тыс. тонн). Однако данным сертификатом обладают всего несколько компаний ЗАО «Гидростой» и «Южморрыбфлот».

Икра будоражит умы

На неудачное начало путины среагировал рынок красной икры. Стали расти ценовые предложения по икре. Но это больше спекулятивный ажиотаж, так как нет даже понимания производства объемов икры и самая ценная икра горбуши и кеты еще не произведена. Говорить о конечной и устоявшейся цене можно будет только по окончании путины, и здесь речь идет о двух принципиально разных продуктах. Икра свежемороженная и икра соленая. В России традиционно икра ассоциируется только с соленым продуктом. В начале путины цена по контракту и по авансовому платежу была 1 тыс. рублей за кг горбушевой и 1,3 тыс. рублей за кету. Сегодня на опте во Владивостоке икра предлагается от 1 300 горбуши и 1 500 кеты.

В общем, пока предварительные итоги путины противоречивые. Но, скорее всего, дефицита красной рыбы в стране не будет, стране хватит 200 тыс. тонн лосося. Не стоит пугаться и «бешеных» цен, даже в самые рекордные годы стоимость рыбы в рознице практически не снижалась, так как весь маржинальный доход от низких закупочных цен оседал в карманах переработчиков и оптовиков. А они вряд ли даже при высоких закупочных ценах будут «много» накручивать. Порог цены также никто не отменял, при заходе цены за психологический барьер покупатель начинает кушать мясо.

Юрий МОРОЗОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.