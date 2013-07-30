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Дальневосточную авиакомпанию могут представить на авиасалоне МАКС
Генеральный директор ОАО «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ предложил представить единую дальневосточную авиакомпанию на предстоящем авиасалоне МАКС.
«Если будет ваше добро, мы можем подписать соглашение (с Сахалинской областью) осенью на авиашоу МАКС и анонсировать там новую компанию, которая будет создана на базе двух наших дочерних авиакомпаний и с участием Сахалинской области», - сказал глава крупнейшей авиакомпании страны в Южно-Сахалинске на совещании, которое провел президент РФ Владимир ПУТИН.
Как пояснил сахалинский губернатор Александр ХОРОШАВИН, в новой авиакомпании «Аэрофлот» предполагает оставить себе 51% акций, а остальные 49% передать или продать Сахалинской области. В свою очередь, Сахалинская область из своих 49% предложит другим субъектам ДФО определенный пакет акций с целью субсидирования региональных перевозок и пополнения авиапарка компании.
«В этих 49% мы открываем «ворота» для вхождения другим регионам, если они изъявят такое желание. Если нет - будем работать над решением проблемы вдвоем (с «Аэрофлотом». – Прим. авт.)», - пояснил губернатор.
«Статус акционеров необходим нам для модернизации авиапарка и обеспечения интересов межрегиональных и внутрирегиональных перевозок», - добавил он.
Виталий Савельев, в свою очередь, отметил, что осуществлять внутрирегиональные перевозки без субсидирования из региональных бюджетов будет затруднительно, да и цены билетов будут слишком высокими для населения.
Досье: В августе 2012 года совет директоров «Аэрофлота» одобрил создание единой дальневосточной авиакомпании путем слияния ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ) и ОАО «Владивосток Авиа». Согласно программе, разработанной САТ, в рамках создания единой дальневосточной авиакомпании предусматривается приобретение 22 самолетов DHC-8 и семи Boeing-737. По расчетам сахалинской компании, этого будет достаточно, чтобы связать авиаперевозками все узловые города в ДФО, а также населенные пункты внутри регионов. САТ и «Владивосток Авиа» были переданы «Аэрофлоту» «Ростехнологиями» в конце 2011 года.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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